В суд направлено первое дело по е-декларациям

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование по факту декларирования недостоверных сведений бывшим главой одного из городских судов Луганской области, сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ.

Обвинительный акт в среду, 24 января, был направлен в Киевский районный суд Харькова для рассмотрения по существу.

Ему вменяют декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины) и незаконное обогащение (ч. 2 ст. 368-2).

"Это — первое обвинение по делу, которое детективы НАБУ открыли по результатам анализа данных, приведенных в электронной декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", — сказано в сообщении.

По данным следствия, судья в отставке не внес в электронные декларации за 2015-2016 годы сведения о транспортных средствах и объектах недвижимости, находящихся у него в пользовании, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 17 млн грн. Отмечается, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживали одной семьей.

Фамилия судьи не указывается.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила общий доход от продажи ценных бумаг 184 миллиона гривен. Она реализовала свою долю в инвестиционной компании ICU, только последний транш составил 83,6 млн гривен. В свою очередь Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что не будет обнародовать результаты полной проверки электронной декларации главы НБУ.