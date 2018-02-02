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    Надо идти вперед. Посол США об Антикоррупционном суде в Украине

    (обновлено: )20901
    Мари Йованович подчеркнула, что президентский законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, "теперь необходимо включить его в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии".
    Мари Йованович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украине необходимо идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда, заявила посол США в Киеве Мари Йованович.

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    "Я подчеркиваю, что нужно идти вперед с Антикоррупционным судом. Законопроект Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде, теперь необходимо включить его в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии", — отметила Йованович в эфире телеканала "1+1".

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    Она подчеркнула, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в вопросе борьбы с коррупцией.

    "У нас очень прочные двусторонние отношения, особенно в отношении безопасности Украины", — добавила посол.

    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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    Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.

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