Закон об Антикоррупционном суде нужно доработать с кредиторами – ВК

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украине следует доработать президентский законопроект об Антикоррупционном суде с привлечением представителей комиссии и международных кредиторов Киева, заявил секретарь Венецианской комиссии (ВК) Томас Маркерт в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей, а также прозрачность их набора на должности. Позже, после критики со стороны международных кредиторов и ЕС, Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Маркерт считает, что подготовленный законопроект об Антикоррупционном суде "следует улучшить и привести в соответствие с рекомендациями ВК". По его мнению, лучшим путем для этого может быть совместная доработка документа представителями администрации президента, депутатами и экспертами комиссии.

"Если будет такое приглашение, Венецианская комиссия готова принять участие в такой работе. Думаю, ВК не будет иметь никаких возражений против того, чтобы мы направили в Украину одного из докладчиков, которые готовили проект нашего заключения (по предыдущему законопроекту, который был забракован ВК – ред.), а также кого-то из представителей секретариата ВК. В таком случае они смогут приобщиться к совершенствованию законопроекта, информируя комиссию о своей работе", — сказал Маркерт в интервью изданию.

Также, по его мнению, к такой работе есть смысл привлечь представителей МВФ и Всемирного банка, от которых Украина надеется получить финансирование, и которые уже выдвинули свои условия для выделения кредитования. Если они будут задействованы в процессе доработки, Украина сможет быть уверена, что доработанный закон соответствует их ожиданиям, считает Маркерт.

Ранее глава представительства ВБ в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен направила письмо в администрацию президента Украины с призывом доработать законопроект. По мнению ВБ, подготовленный документ нарушает обязательства Киева перед международными партнерами и не позволяет создать суд, который будет пользоваться доверием в Украине и за рубежом. Кахконен потребовала внести изменения в законопроект об антикоррупционном суде для предоставления Киеву 800 миллионов долларов на поддержку реформ в стране.