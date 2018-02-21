В БПП раскритиковали протест подопечных Авакова: циничный театр абсурда

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Руководство Министерства внутренних дел во главе с министром Арсеном Аваковым использовало подчиненных для давления на суд, организовав т.н. "молчаливый протест" под зданием Шевченковского районного суда Киева, заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова.

Накануне бойцы первой роты Киевского полка полиции специального назначения пришли под здание Шевченковского суда, выстроились в шеренгу и молча простояли так несколько минут. После этого они разошлись. По их словам, таким образом они высказались против недавнего решения суда, которым на поруки был отпущен экс-боец АТО Александр Федорченко, подозреваемый в стрельбе в полицейского во время столкновений под Соломенским судом столицы.

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"Я не сомневаюсь, что на эту акцию полицейских науськивало руководство МВД, цинично используя подчиненных для давления на судебную ветвь власти, которое еще вчера было названо незаконным. И сделало это, наплевав на запрет законом правоохранителям бастовать. Жалкие оправдания пресс-службы, что это было в "свободное время" или "обеденный перерыв" можно разбить одним вопросом, почему они это делали в форме, а не в штатском. Марш "обиженных полицейских" состоялся в годовщину расстрела "Беркутом" "Небесной сотни". Это также ни на йоту не огорчило организаторов", — написала Червакова на своей странице в Facebook.

Facebook Ольги Черваковой Комментарий Ольги Черваковой

В то же время она считает "гораздо большим лицемерием, чем мнимый протест", то, что "12 человек, подозреваемых в преступлениях против Майдана, продолжают работать в МВД, а трое из них — на высоких должностях в Нацгвардии и Нацполиции".

"Когда ждать молчаливого протеста тех борцов за справедливость у входа в министерство?" — отметила нардеп.

Также Червакова со ссылкой на известного волонтера и члена комиссии по отбору в Национальную полицию Романа Синицына сообщила, что "полицейский, который был ранен, во время трагических событий зимы 2013-14 годов работал в Первой роте "Беркута". Той, которая нападала на Автомайдан на Щорса и Крепостном (переулке — Ред.)".

"Циничный театр абсурда в тяжелую для страны годовщину. Тем, кто упражняться в комментариях на тему "бандит стрелял из наградного оружия в полицейского", советую прикладывать к своим сообщений результаты экспертизы о том, что: 1) это был не рикошет, 2) что на курок жал именно владелец оружия. А главное — напомните мне, забрали ли наградное оружие у (народного депутата от "Народного фронта" Сергея) Пашинского, который стрелял типа "в целях самообороны", и взяли ли его под стражу", — резюмировала нардеп от БПП.

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Напомним, после решения Шевченковского райсуда министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того. Между тем в Министерстве внутренних дел опровергли снятие охраны подразделениями Национальной гвардии помещения Шевченковского районного суда в Киеве.