Тренд дня. Суды без охраны: "Аваков обиделся и встал в позу"

Андрей Поликовський/iPress.ua

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков ополчился на суды. Так, Шевченковский районный суд Киева отпустил на поруки на поруки нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка Александр Федорченко, ранившего из наградного оружия полицейского во время столкновений под Соломенским судом. Возмутившись таким решением суда, Аваков предложил прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Проблема охраны судов в срочном порядке была выставлена на обсуждение Высшим советом правосудия, который обвинил министра в давлении на судебную систему. Также стало известно, что Национальная гвардия в понедельник сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.

Политический эксперт Сергей Быков отметил, что заявление Авакова свидетельствует о том, что МВД не может обеспечить безопасность судебных учреждений и более не хочет нести за это ответственность.

"Напомню, бюджет МВД в этом году составляет 66 млрд грн. В 2017 было 54,8 млрд грн, а в 2016 году был лишь 41 млрд. А теперь сравним статистику преступлений ГПУ за 2017 и 2016 годы: За 2017 год было зарегистрировано 17 193 преступления против правосудия. Из них закрыто только 6 180 производств. В 2016 году преступлений против правосудия было зарегистрировано 14 705. Из них 7 434 преступления не было расследовано и передано в суд", - напомнил Быков.

Он подчеркнул, что увеличение финансирования МВД не влечет за собой снижение уровня преступности или повышение уровня безопасности.

"Готова ли Украина снова отдать деньги налогоплательщиков на охрану судов?— Уверен, что нет. Нужно заставить Министерство выполнять собственную работу", — резюмировал эксперт.

Пост Сергея Быкова Пост Сергея Быкова

Эксперт по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в свою очередь акцентировал, что Аваков снимает охрану с суда, потому что он "плохо судит".

"По этой логике пора переставать платить налоги на содержание МВД, потому что они плохо работают?! А дальше в списке прокурор, депутаты, Кабмин и президент, по-видимому?!" — задается вопросом Кучеренко.

Пост Алексея Кучеренко Пост Алексея Кучеренко

Адвокат Ростислав Кравец уточнил, что нынешние власти приветствуют убийства и избиения полицейских.

"А что так не нравится сильно пополневшему министру Фейсбука? Ведь убийство и нанесение телесных повреждений правоохранителям приветствуется новой властью, а за привлечение таких лиц к ответственности Высший совет правосудия увольняет судей с занимаемых должностей. Тем более тут речь о стрелявшем герое АТО и активисте, то они же по последним решениям ВРП стали неприкасаемыми", — считает Кравец

Ростислав Кравец Ростислав Кравец

Экономист Сергей Фурса обратил внимание, что министр раньше не снимал охрану с суда после резонансных решений по Геннадию Труханову, Юрию Крысину, Николаю Мартыненко.

"А так можно? Министр внутренних дел психанул и снял охрану с конкретного суда? Это как? Нет нет, никто не сомневается, что они там в судах те еще персонажи. Но как можно обидеться и снять охрану? Охрана там что, стоит по личному распоряжению министра? По его священному желанию, по воле его? Или это регламентируется какими-то нормами, законами, правилами. И почему тогда министр имеет право, обидевшись, как последняя институтка, снимать эту охрану. И да, судья принял решение, которое на голову не налазит. Но министр не психовал, когда отпустили Крысина и Труханова брали на поруки, не обижался, когда на поруки брали экс-депутата Мартыненко или когда беркутовцев выпускали на свободу", — напомнил Фурса.

Пост Сергея Фурсы Пост Сергея Фурсы

В этой связи эксперт напомнил, что насилие против полиции недопустимо, но полиция служит закону, а не своим представлениям о справедливости. Однако, сталкиваясь с насилием против правоохранителей, полиция не имеет права мстить.

"И не имеет право полицейский обижаться и ставать в позу. Это невозможно для стража закона. У него работа другая. Работа полицейского опасна и трудна. И достойна. И мало оплачиваемая. Это неблагодарная работа. Но это работа. Это служба. Люди дают присягу и должны исполнять ее. И любое, даже несправедливое решение суда, не может этого исправить. Министр должен ставить вопрос об ответственности судьи, если решение того было не законно, но не может пользоваться служебным положением и ставить под угрозу жизни людей, манипулируя своим статусом. Только так он должен защищать своих подчиненных. По закону", - уточнил Фурса.

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Эксперт также отметил, что государство никому не может делегировать свое право на насилие, а этим решением оно снова позволяет сомневаться, что институты государства работают.

"Не выполняют свою функцию. Потому что когда ты одной рукой создаешь дружины, а другой, снимаешь охраны с судов, когда эти дружинники стреляют в ногу полицейскому, то выглядит это нелепо. И подрывает это доверие не к министру, а к государству. И министр не имеет на это права. И министр не имеет права прикрываться своими ребятами, решая свои политические вопросы. А он сейчас это делает. Используя реальный и справедливый гнев рядовых полицейских он позволяет себе лично использовать этот гнев в политических играх, прикрываясь им для решения своих вопросов. Полиция, национальная гвардия – это не личная охрана министра", - акцентировал Фурса.

Он также добавил, что заявление Авакова больше похоже на поведение феодала, чем на государственного служащего.

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"И пусть решение суда тысячу раз несправедливо, но бороться с этим еще большим нарушением закона как то неправильно. И преступно. Более того, позволяет заподозрить министра в желании посеять страх перед собой лично у судебного корпуса. Не перед законом, а перед собой любимым. Чтоб судьи знали, что когда в следующий раз они примут решение, которое может не понравится господину Авакову, то он снова сможет снять с них охрану. Одной рукой. А другой пошлет к ним дружинников, терзаемых праведным гневом. И это точно не элементы правового успешного государства. И еще. Это невозможно представить ни в одной цивилизованной стране мира. Ну вот ни в одной, в принципе", - резюмировал эксперт.

Юрист Андрей Портнов задался вопросом, почему у главы МВД не было такой же реакции, когда радикалы катали судей в мусорных баках, угрожали убийствами, подвергали насилию, следили, сжигали автомобили и разрушали залы судебных заседаний.

"Также непонятно потому, что решение суда — это прямой результат судебной реформы, которую именно "Народный Фронт" вместе со своей коалицией провёл вместе с люстрацией, обновлением, переаттестацией, ликвидацией плохих судов и созданием хороших, внесением более 50 раз изменений в УПК, формированием новых ВРП и ВККС и торжественным пафосом", — подчеркнул Портнов.

Также Портнов отметил, что судей, которые раньше арестовывали радикалов, преследуют все последние четыре года.

"Да и сами радикалы — созданное именно вашей властью и поощряемое вашими правоохранительнымиорганами явление. Ну и напоследок — ранили полицейского из наградного оружия, выданного специальным приказом министра внутренних дел. Поэтому, ничего плохого не вижу в этом происшествии. Вот убьют, тогда и приходите", - подытожил юрист.