Охрана, отмена! Соцсети пугают судебным апокалипсисом от Авакова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В последнее время украинские суды стали местом весьма неожиданных событий. Но такой поворот истории предугадать было непросто: министр внутренних дел Арсен Аваков собирается инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Нацгвардии. Такое заявление глава МВД сделал после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского. Если бы только сказал – сразу же и сделал: оставил без охраны Шевченковский суд столицы, который и отпустил стрелявшего радикала.

"Пусть теперь охраняют себя сами", – возмутился Аваков.

Буквально сразу же Шевченковский райсуд под общественную охрану взяли "Силы обороны Украины", возглавляемые Семеном Семенченко. К слову Высший совет правосудия отказался поддержать инициативу Авакова, соответствующее решение было зачитано на экстренном заседании ВСП. Да и в соцсетях далеко не все поддержали инициативу главы отечественного МВД.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook