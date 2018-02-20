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    Аналитика и комментарии

    Охрана, отмена! Соцсети пугают судебным апокалипсисом от Авакова

    (обновлено: )53550
    Аваков "разбушевался" и пригрозил оставить без охраны суды. А все из-за того, что суд отпустил на поруки нардепов стрелка, ранившего полицейского во время стычек под Соломенским судом. Насколько правомерно решение главы отечественного МВД?
    Арсен Аваков
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    В последнее время украинские суды стали местом весьма неожиданных событий. Но такой поворот истории предугадать было непросто: министр внутренних дел Арсен Аваков собирается инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Нацгвардии. Такое заявление глава МВД сделал после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского. Если бы только сказал – сразу же и сделал: оставил без охраны Шевченковский суд столицы, который и отпустил стрелявшего радикала. 

    "Пусть теперь охраняют себя сами", – возмутился Аваков. 

    Буквально сразу же Шевченковский райсуд под общественную охрану взяли "Силы обороны Украины", возглавляемые Семеном Семенченко. К слову Высший совет правосудия отказался поддержать инициативу Авакова, соответствующее решение было зачитано на экстренном заседании ВСП. Да и в соцсетях далеко не все поддержали инициативу главы отечественного МВД.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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