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    У ранившего полицейского бойца забрали наградное оружие - Аваков

    (обновлено: )12201
    По словам Авакова, несмотря на боевые заслуги бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс", наградное оружие у него было изъято.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко с позывным "Брест".

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    Об этом министр сообщил в комментариях на своей странице в Facebook. 

    "Да, наградное (оружие, — ред.), человек тогда заслужил боевыми действиями, увы, это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", — написал он. 

    Напомним, Федорченко подозревается в ранении полицейского возле Соломенского районного суда Киева 15 февраля. 

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