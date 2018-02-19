У ранившего полицейского бойца забрали наградное оружие - Аваков

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко с позывным "Брест".

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Об этом министр сообщил в комментариях на своей странице в Facebook.

"Да, наградное (оружие, — ред.), человек тогда заслужил боевыми действиями, увы, это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", — написал он.

Напомним, Федорченко подозревается в ранении полицейского возле Соломенского районного суда Киева 15 февраля.