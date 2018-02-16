После стычек у суда в Киеве полиция обещает задерживать всех

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. После нападения на правоохранителей возле суда Соломенского райсуда, где избиралась мера пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, за нарушение, а, тем более, нападение, будут задерживаться все без исключения, в том числе нацдружинники, ветераны и участники АТО. Об этом заявил начальник департамента Патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера произошло нападение на сотрудников как полиции, так и национальной гвардии толпой в синих курточках с надписью "Національні Дружини", толпой в черной форме с шевронами "Донбасс" и "разными агрессивными парнями в гражданской форме одежды".

В итоге огнестрельное ранение из боевого оружия получил офицер полиции, в которого стреляли два раза.

Жуков напомнил, что ранее такие же "патриоты" разгромили и захватили Святошинский суд во время избрания меры пресечения Коханивскому.

"Бо, это же "патриоты" или "ветераны". "А ти там був?" "під градами сидів?" и так далее. Если ты любого рода активист, небайдужий, ветеран, атошник, дружинник, вартовик или старичок-боровичок и т.д., это не дает тебе право громить все вокруг, драться с полицией, крушить суды и стрелять в офицеров из боевого или какого-либо оружия. Никому, без исключения. Хотите защищать людей на улице — вперед в патрульную полицию. Воевать? Тогда — в зону боевых действий… Это стало нормальной практикой среди неадекватов. А знаете почему?.. Потому что некоторые считают, что за это им ничего не будет. Бо він патріот и "так нада", бо Сын Порошенка не в АТО! Это совершенно неправильная позиция! И за это придется отвечать. И это я говорю как армейский офицер и как офицер патруля и как простой гражданин! Таким образом не построишь развитую страну. Только катимся вниз!", — написал представитель патрульной полиции.

"Патруль без щитов, без оружия. И понимает что каждый имеет право на мирный протест! Но в таких случаях как сегодня, есть хорошое выражение: "Куда человека не целуй — везде жопа"!!! Что же было сегодня: нападение на сотрудников как полиции, так и национальной гвардии. Толпой, в синих курточках с надписью "Національні Дружини". Нападение на сотрудников как полиции, так и национальной гвардии, толпой в черной форме с шевронами "донбасс" и разными агресивными парнями в гражданской форме одежды. Итог: огнестрельное ранение офицера полиции из боевого оружия, травмы различной тяжести у ребят. Задержаны около 30ти нарушителей и нападавших", — отметил он.

"За нарушение, а, тем более, нападение, будут задерживаться все без исключения: "дружини", "отці", "митці", "бійці" и в ту же степь. Хоть на каєнах, хоть на жигулях, с орденами или без. Ибо чем дальше мы так будем "будувати квітучу країну", тем ближе конец всему и стране — в первую очередь!" — написал Жуков.

Ранее у суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.