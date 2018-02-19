В МВД прокомментировали снятие охраны с суда в Киеве

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел опровергли снятие охраны подразделениями Национальной гвардии из помещения Шевченковского районного суда в Киеве, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава МВД имеет основания оценивать решения органов госвласти, "которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов": "Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД".

"Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского", – говорится в сообщении.

"Структуры МВД… и в дальнейшем будет обеспечивать… охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", – подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Национальная гвардия в понедельник сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Об этом говорилось в соответствующем обращении суда к Высшему совету правосудия, которое зачитали на экстренном заседании ВСП.