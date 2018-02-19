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    В МВД прокомментировали снятие охраны с суда в Киеве

    (обновлено: )45804
    Как отметили в МВД, в течение дня была проведена замена гвардейцев в суде, в соответствии с планом организации дежурства.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел опровергли снятие охраны подразделениями Национальной гвардии из помещения Шевченковского районного суда в Киеве, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

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    "В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", – говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что глава МВД имеет основания оценивать решения органов госвласти, "которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов": "Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД".

    "Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского", – говорится в сообщении.

    "Структуры МВД… и в дальнейшем будет обеспечивать… охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", – подытожили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что Национальная гвардия в понедельник сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Об этом говорилось в соответствующем обращении суда к Высшему совету правосудия, которое зачитали на экстренном заседании ВСП.

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