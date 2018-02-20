Фурса: Аваков ведет себя как обиженный феодал

РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков обиделся на суды. Так, Шевченковский районный суд Киева отпустил на поруки на поруки нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка Александр Федорченко, ранившего из наградного оружия полицейского во время столкновений под Соломенским судом. Возмутившись таким решением суда, Аваков предложил прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Проблема охраны судов в срочном порядке была выставлена на обсуждение Высшим советом правосудия, который обвинил министра в давлении на судебную систему. Также стало известно, что Национальная гвардия в понедельник сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.

Судебную "атаку" Авакова на своей странице в Facebook проанализировал экономический эксперт Сергей Фурса.

“А так можно? Министр Внутренних дел психанул и снял охрану с конкретного суда? Это как? Нет нет, никто не сомневается, что они там в судах те еще персонажи. Но как можно обидеться и снять охрану? Охрана там что стоит по личному распоряжению министра? По его священному желанию, по воле его? Или это регламентируется какими-то нормами, законами, правилами. И почему тогда министр имеет право обидевшись, как последняя институтка, снимать эту охрану”, – пишет Фурса.

И да, судья принял решение, “которое на голову не налазит”, добавляет эксперт, “но министр не психовал, когда отпустили Крысина и Труханова брали на поруки, не обижался, когда на поруки брали экс-депутата Мартыненко или когда беркутовцев выпускали на свободу”.

“Эти все решения были "ок"? К ним не было вопросов? Почему министр позволяет себе обижаться сейчас, а главное, почему обида министра имеет такие последствия? А если министр обидеться на парламент, то что, можно снимать охрану с депутатов и сжигать к черту дом под куполом? Благо, поводов для этого депутаты дают множество. А если его обидят чем-то в президентской администрации или в посольстве США? Вот если Авакову в следующий раз не дадут визу, потому как вспомнят о рюкзаках, то у нас и посольства станет беззащитным и придется госпоже послу вызывать роту морской пехоты?” – задается вопросом экономист.

Насилие против полиции недопустимо, но полиция служит закону, а не своим представлениям о справедливости, подчеркивает Фурса.

“И даже сталкиваясь с насилием против себя полиция не имеет права мстить, устраивая суды Линча. Полицейский должен иметь возможность защищать себя, когда его жизни угрожает опасность, вплоть до уничтожение того, кто эту опасность представляет, но если преступник сидит в наручниках, то насилие против него уже само по себе будет преступлением. На которое у полицейского нет права. И не имеет право полицейский обижаться и ставать в позу. Это невозможно для стража закона. У него работа другая”, – отмечает эксперт.

Работа полицейского, продолжает он, “опасна и трудна. И достойна. И мало оплачиваемая. Это неблагодарная работа. Но это работа. Это служба. Люди дают присягу и должны исполнять ее. И любое, даже несправедливое решение суда, не может этого исправить”.

“Министр должен ставить вопрос об ответственности судьи, если решение того было не законно, но не может пользоваться служебным положением и ставить под угрозу жизни людей, манипулируя своим статусом. Только так он должен защищать своих подчиненных. По закону”, – пишет экономист.

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И государство никому не может делегировать свое право на насилие, а этим решением оно снова позволяет сомневаться, что институты государства работают, не выполняют свою функцию, сообщает Фурса.

“Потому что когда ты одной рукой создаешь дружины, а другой, снимаешь охраны с судов, когда эти дружинники стреляют в ногу полицейскому, то выглядит это нелепо. И подрывает это доверие не к министру, а к государству. И министр не имеет на это права. И министр не имеет права прикрываться своими ребятами, решая свои политические вопросы. А он сейчас это делает. Используя реальный и справедливый гнев рядовых полицейских он позволяет себе лично использовать этот гнев в политических играх, прикрываясь им для решения своих вопросов”, – заявляет эксперт.

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Полиция, национальная гвардия – это не личная охрана министра, “которую сначала можно выставлять вокруг сына, пугая НАБУ, а потом снимать с охраны суда, когда тебе лично не понравилось какое-то решение”.

“Это поведение феодала, который обиделся на решение другого феодала, но не государственного служащего, который всего лишь менеджер. И пусть решение суда тысячу раз несправедливо, но бороться с этим еще большим нарушением закона как то неправильно. И преступно. Более того, позволяет заподозрить министра в желании посеять страх перед собой лично у судебного корпуса. Не перед законом, а перед собой любимым. Чтоб судьи знали, что когда в следующий раз они примут решение, которое может не понравится господину Авакову, то он снова сможет снять с них охрану. Одной рукой. А другой пошлет к ним дружинников, терзаемых праведным гневом. И это точно не элементы правового успешного государства”, – уверен экономист.

И еще, это невозможно представить ни в одной цивилизованной стране мира, пишет Фурса: “ну вот ни в одной, в принципе”.