Устенко: $2 млрд от США Украина должна вернуть

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан, выступая в Дипломатической академии при МИД Украины, заявил, что Вашингтон поддерживает Киев в связи с его большим неиспользованным потенциалом.

"Свободная и экономически успешная Украина — это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, предоставив помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели", — заявил американский дипломат.

При этом Салливан акцентировал внимание на том, что главной проблемой Украины остаётся коррупция, которая отпугивает иностранных инвесторов, снижает уровень ВВП, препятствует экономической инициативе в сфере предпринимательства, сокращает состояние налоговых фондов и провоцирует бедность.

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"Говоря о 2 миллиардах долларов, Салливан имеет ввиду два раза по одному миллиарду долларов гарантий, которые мы получили от Минфина США. Началось єто еще при Бараке Обаме. Но когда эти деньги давали, их давали, во-первых, в привязке к наличию программы сотрудничества с Международным валютным фондом, а во-вторых под четкие обещания украинской стороны усиленно продвигать повестку дня, связанную с реформами", — пояснил РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По словам экономиста, полученные 2 миллиарда были более чем уместны для украинской стороны, потому что, во-первых, покрывали колоссальную потребность в тот момент в разрыве бюджетных поступлений и были использованы на то, чтобы, с одной стороны, поддерживать курс, а с другой стороны — это деньги, которые перечислялись в государственный бюджет, а не в золотовалютные резервы страны.

"Кроме того, это те деньги, которые можно было одолжить под менее 2% годовых. Но, к сожалению, на мой взгляд, у тогдашнего Кабинета министров создалась некая иллюзия, что деньги доступны и деньги дешевые. Но как-то игнорировался тот момент, что такая дешевизна в финансовом плане этих денег состояла в том, что они давались под гарантии правительства Соединенных Штатов Америки. И давались не потому, что Украина делала прогресс в реформах, а потому что за этими деньгами стоял минфин США, поэтому и процентная ставка была такой невысокой. Но все эти иллюзии были разбиты в сентябре 2017 года, когда Украина самостоятельно вышла на внешние рынки заимствования капитала и одолжила под около 7,4% годовых. И это соответствовало той же доходности, которая в тот момент времени у Ирака и Таджикистана — не самых успешных в этом мире стран, и было практически в два раза выше, чем доходность по евробондам, которые разместила злосчастная Греция после серии финансовых проблем. Тоже правда, что когда мы занимали по одному миллиарду долларов у американцев, мы были отрезаны от внешнего рынка заимствования капитала благодаря реструктуризации европейских бондов, которые тогда проводила госпожа Яресько", — сказал Устенко.

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Поэтому, подчеркнул эксперт, когда Штаты говорят, что они вложили в Украину 2 миллиарда долларов, то это полностью соответствует действительности.

"И эти деньги надо будет возвращать. Я думаю, что американская сторона имеет достаточно рычагов, для того чтобы освежить память украинского "политического класса". И поэтому если вдруг у кого-нибудь в голове ветром проносятся мысли по поводу того, что может быть удастся уговорить, чтобы эти деньги не возвращать, то вряд ли это будет. И, кстати, вряд ли такая идея пустит корни в украинских правительственных мозгах, потому что они понимают, что многое из того, что было обещано, не было сделано", — предупредил Устенко.

По его словам, Саливан не случайно упомянул коррупцию, особенно учитывая то, что на этой неделе вышел новый ежегодный доклад Transparency International.

"В Индексе восприятия коррупции Украина продолжает занимать стабильное положение. Молодцы, хоть в чем-то держим стабильность, но эта стабильность, к сожалению, в высоком уровне коррупции. Но коррупция — это уже притча во языцех, ее уже не рассматривают просто как коррупцию, а как производную от того, что в Украине не делалось очень многое, и в том числе, очень много структурных реформ пробуксовывают. Антикоррупционный суд, который от нас требуют, — это уже просто реакция на то, что нет других подвижек по улучшению качества бизнес-климата. Антикоррупционный суд — очень мощный рычаг влияния на тех, от кого зависит изменения качества бизнес-климата в стране", — заключил Устенко.