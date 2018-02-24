Обиженный Аваков. Каких еще сюрпризов ждать от главы МВД?

Антон Громов, обозреватель

Итогом стычек под Соломенским райсудом во время судебного процесса над одесским городским головой Геннадием Трухановым стало огнестрельное ранение нацгвардейца. Дело в том, что активист Александр Федорченко не придумал ничего лучше в качестве протеста, чем прострелить ногу военнослужащему. Согласно закону, такое преступление тянет лет на 10 лишения свободы. Однако злоумышленнику удалось избежать наказания. Его взяли на поруки четверо нардепов: Егор Соболев, Семен Семенченко, Павел Костенко и Владимир Парасюк. Нашлись и смягчающие обстоятельства: наличие двое несовершеннолетних детей, участие в боевых действиях на Востоке и государственные награды.

Решение судей возмутило Авакова: "в сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком". Вслед за ультиматумом служителям Фемиды он потребовал от Высшего совета правосудия (далее – ВСП) наказать судью, а прокуратуру и Апелляционный суд – вынести "справедливое", в его понимании, решение. После чего демонстративно снял Нацгвардию и Нацполицию с охраны суда.

Логика Арсена Борисовича понятна – "реформа" МВД настолько успешна, что население повально обзавелось контрабандными стволами из зоны АТО. Если каждое спорное решение власти разрешить опротестовывать с помощью оружия, ряды сотрудников правоохранительных органов могут значительно поредеть вследствие "народной справедливости".

Кроме того, его претензии имеют под собой юридическую основу. Дома правосудия обязана охранять специальная Служба судебной охраны, которая до сих пор не функционирует из-за проволочек власти. Однако в переходных положениях закона "О судоустройстве и статусе судей" прописано, что до создания новой силовой структуры за безопасность в судах отвечают гвардейцы и полицейские. Потому желание Авакова защитить силовиков не наделяет его при этом правом нарушать закон. Тем более – создавать прецедент, когда помимо криминалитета и националистов "ломать" судей и требовать "нужное решение" сможет любой крупный чиновник, отвечающий за безопасное функционирование государственных институтов, отказываясь от выполнения прямых служебных обязанностей.

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По данным спикера ВСП Оксаны Лысенко, "с начала работы ВСП (с 5 января 2017 года) поступило более четырёхсот обращений о фактах вмешательства в судейскую деятельность. Наибольшее количество жалоб касаются психологического давления (214 сообщений), 61 сообщение касалось блокирования работы суда, 20 – касались физического давления на судью".

Один из таких случаев произошел на прошлой неделе в Днепре. 150 радикалов во главе с депутатом облсовета пытались сжечь дом судьи Бабушкинского районного суда. От судьи требовали освободить из-под стражи обвиняемого. В случае сопротивления угрожали убийством.

Вразумит ли пугающая статистика министра ВД? Вряд ли. Он ведет свою игру и конфликты вокруг системы правосудия ему на руку.

Во-первых, в массовом сознании Аваков предстает как борец с судейским произволом.

Во-вторых, в связи с судебной реформой, служители Фемиды все больше ориентируются на указания с Банковой, что вызывает недовольство Народного фронта текущим раскладом сил в судейском корпусе. Чтобы сместить баланс в пользу своей политической силы, Арсен Борисович решил идти путем деморализации: если вердикт не будет вписываться в его понятие "справедливости", к судьям может прийти человек с пистолетом, топором или зажигательной смесью.

В-третьих, формирует мощный ресурс, демонстрирующий степень влиятельности в политической борьбе, и гарантирующий ему неприкосновенность после смены руководства страны.

Чтобы бывшие и нынешние сотрудники правоохранительных органов свою судьбу неразрывно связывали с Аваковым, он создает образ бескомпромиссного защитника копов и нацгвардейцев.

Одним из элементов данной кампании является борьба министра за социальное обеспечение силовиков. Так, недавно замглавы президентской фракции, глава комитета делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков выразил готовность выйти из коалиции и покинуть фракцию, если власть не прекратит пренебрегать проблемами военных.

СМИ связывают его фрондерство с проигнорированными интересами в лотерейном бизнесе. Однако более правдоподобной версией мне кажется желание Авакова сдвинуть Валентина Манько, одиозного главу Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО, которого Третьяков со скандалом и вопреки сопротивлению Арсена Борисовича проллобировал на эту должность.

Говоря языком политтехнологий, министр формирует на следующие выборы "сетку" сторонников по формуле: нацдружины, плюс работники полиции и нацгвардии, плюс управления по делам ветеранов в регионах. И почти все это – за бюджетные деньги.

Таким образом, одним публичным демаршем Аваков вряд ли обойдется. Он продемонстрировал лишь малую часть того, какие "сюрпризы" могут ожидать оппонентов, если не будут считаться с интересами министра. Впрочем, в нормальном демократическом правовом государстве подобное поведение незамедлительно привело бы к отставке. Однако в силу собственной нерешительности Порошенко не способен на такое решение.