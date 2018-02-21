Кравец: сотрудников полиции нужно уволить за нарушение присяги

РИА Новости Украина

Глава МВД Арсен Аваков пошел "войной" на суды.

15 февраля под стенами Соломенского райсуда столицы, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошла стычка между силовиками, охранявшими здание суда, и активистами. В ходе потасовки один из активистов выстрелил в полицейского и ранил его. Правоохранители тогда задержали экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, но Шевченковский райсуд отпустил его на поруки нардепов. Такое решение Фемиды резко возмутило главу МВД Авакова.

В ответ министр пригрозил судьям, что подаст на рассмотрение Кабмина проект постановления, которым будет предусмотрено снятие охраны с судебных учреждений. Напомним, что сейчас физическую безопасность судов обеспечивают силы Нацполиции и Нацгвардии.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!" — эмоционально заявил глава МВД.

Cтарший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что Аваков уже давно запутался и потерял ориентиры.

"Он, как и его коллега Яценюк не дорос до государственной должности. Один будучи главой ВР жаловался на показанный пальчик, другой превратил себя и всю полицию в шутов. За подобное поведение сотрудников полиции думаю нужно уволить в связи с нарушением присяги", — пишет Кравец у себя в Facebook.

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Также юрист напомнил, что тысячи уголовных дел остаются не раскрытыми, а сами сотрудники нередко оказываются в них замешаны.

"Как тогда к ним граждане должны поворачиваться или что с ними делать после того, как тысячи уголовных дел остаются не раскрытыми, а сами сотрудники замешаны в сотнях и тысячах уголовных дел по вымогательству, убийствам, коррупции и т.д", — резюмирует Кравец.