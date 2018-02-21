Опрос экспертов: зачем Аваков пошел на конфликт с судебными органами

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что Нацполиция и Нацгвардия продолжат обеспечивать охрану судов. Во всяком случае, пока не будет принято другое законное решение.

Стоит напомнить, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции и НГУ больше не будут обеспечивать охрану судов. Это связано с решением, которое было вынесено 17 февраля. Судья Шевченковского суда отпустила на поруки народных депутатов мужчину, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда. В свою очередь Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел в давлении на судебную власть.

Почему возник этот вопрос, рассказал подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Почему так сложно создать подразделение, которое будет заниматься охраной судов?

— На самом деле, сделать это несложно. И в предыдущие времена такая служба была, была судебная милиция «Грифон», ее создали в 2011 году. И она нормально функционировала, сотрудники охраняли суды, выделяли сотрудников "Грифона" для охраны участников судебных процессов и непосредственно судей. Но после реформы МВД, когда создали полицию, эти подразделения упразднили, их уничтожили. Как и УБОЗ раньше. И в связи с тем, что НГУ перешла в состав Нацполиции, эту функцию отдали НГУ. Сложности в этом особой нет, но старое сломали, новое не создали. И уже инициировали создание судебной охраны в прошлом году, некоторые депутаты подавали такое предложение, просчитывали, сколько на это нужно будет денег. Потому что кроме охраны непосредственно зданий судов, нужно выделять охрану иногда и судьям, и при необходимости охрану для членов их семей, для их имущества, и для участников судебных процессов, которым могут угрожать или угрожают.

Мы уже наблюдали ситуации, когда непонятные люди в балаклавах, называющие себя активистами, приходили и домой к судьям, угрожали и врывались в залы судебных заседаний. Но почему-то тогда это не вызывало столь резкой реакции министра внутренних дел.

— На самом деле, министр внутренних дел реагирует только так, как ему выгодно и интересно. И тогда, когда он хочет привлечь к себе внимание. У нас в стране нет последовательных действий силовиков в плане охраны общественного порядка. Потому что в этот раз Авакова возмутили действия активистов, а, например, когда они громят витрины российского Сбербанка и кого-то еще, полицейские просто наблюдают. Но когда громят витрины «Roshen», то полицейские не просто наблюдают, а включаются. То есть, на самом деле, Аваков превратил МВД в свой ручной механизм, в свою личную силовую структуру, которую использует, как ему заблагорассудится.

Сколько людей необходимо в службу охраны судов набрать?

— Предварительных оценок никто не давал, потому что не занимались вопросом непосредственно. Для того чтобы охранять здание суда, нужно минимум два человека дежурных. Они дежурят сутки через трое. Итого, нам нужно минимум восемь человек на каждое здание суда. Плюс два человека резерва. Итого — десять человек на каждое здание суда. Но суды бывают местные, где бывают редко заседания, они бывают маленькие, где-то хватит и одного человека. Нужно посчитать, сколько зданий суда есть в Украине, умножить и получим минимальное количество сотрудников такой охраны. После этого еще нужен резерв для охраны общественного порядка во время проведения судебных заседаний, для охраны судей и членов их семей тоже определенный резерв используется. Выделяют из расчета количества судов в области и такой резерв будет, грубо говоря, по сто человек на область, может по двести. В принципе, будет достаточно большое подразделение и достаточно много нужно будет денег. И в развитых странах такие службы есть, но там есть бюджетное финансирование.

Мы слышали заявления нардепов о добровольной охране судов со стороны отдельных общественных организаций. Насколько это может быть эффективно?

— Такой подход будет абсолютно нецелесообразным, потому что из-за огромного количества добровольных организаций и активистов у нас происходит в стране полный бедлам. Потому что одни заходят и делают что хотят, на одних полиция реагирует, на других нет. Должно быть четко прописано в законодательстве: вот территория суда, на ней охрану производит вот это подразделение. Всех остальных просто не допускают.

Также свое мнение по этому поводу высказал политолог, директор Центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов.

(публикуется на языке оригинала)

Як би ви пояснили вчорашню заяву пана Авакова?

— Я думаю, що це можна назвати корпоративною солідарністю. Тобто пан Аваков стоїть на сторожі служби, яку він очолює. Це було б нормально, але це мені просто може нагадувати інтерпретацію вислову "друзям — все, ворогам — закон". Тобто виходить, мєнтам, вибачте — все, а всім іншим — закон. Просто пан Аваков, наприклад, не робив таких заяв, коли суддя відпустив майора Садовнікова додому, а той потім втік. Інші беркутівці спокійно собі отримували ті вердикти, які очевидно задовольняли пана Авакова. Тому в даному випадку є така корпоративна солідарність. Але, насправді, враховуючи рівень довіри до правоохоронної системи, до судів, до прокурорів і до правоохоронних органів, я не кажу про нову патрульну поліцію, то, думаю, що ця заява зіграла тільки проти пана Авакова і цієї системи, яку він намагається захищати.

Якісь політичні рішення будуть прийматися за підсумком всієї цієї ситуації?

— Яке буде рішення позачергового засідання. Пан Денисенюк — голова Вищої ради правосуддя небезпідставно називає це тиском на судову систему. Тому що в заяві Авакова було ще те, що треба не лише скликати позачергове засідання Кабміну, дійсно, тут політичні дивіденди, але і він сказав, що апеляційний суд і Вища рада правосуддя мають винести справедливе рішення. Слово справедливе, зрозуміло, що ми маємо ставити в лапки. Оскільки це те рішення, яке пан Аваков вважає справедливим. Так само пан Аваков ставиться, як до своєї власності, до зброї, якою він нагороджує. Тобто людина, яка стріляла там в асфальт, я не був присутній під судом, але чи він стріляв в асфальт, чи він стріляв в ногу правоохоронця, я не знаю. Але насправді цю зброю, якою Аваков нагородив за підбиття двох танків і за геройські вчинки, він її тепер забирає. Тобто це приватна зброя пана Авакова, приватна служба пана Авакова, чи все ж таки ми говоримо про закон, який має панувати в Україні? Тому, думаю, в даному випадку вся ця ситуація зіграла не на користь ані суду, бо ми знаємо, які рішення виносить судова система, ані пану Авакову, ані тим більше правоохоронній системі загалом.

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Якась політична відповідальність пану Авакову за цю ситуацію має бути?

— Політична відповідальність у нас на рівні політичної риторики. Для того, щоб ми говорили про політичну відповідальність, треба, щоб виносилися такі рішення не лише в судах, не лише в прокуратурах, не лише в правоохоронних органах, а в ВРУ. Пан Аваков і його група доволі серйозно цементує коаліцію, тому насправді в тій ситуації, про яку ми говоримо, проступає недосконалість всієї системи управління в Україні і політичної системи.

Ранее член совета судей Александр Сасевич заявлял, что МВД охраняет не судей, а граждан, которые пришли за правосудием.

А директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что лишив суды госохраны, власть заложит бомбу под судебную реформу.