наверх
11.02.201817:07
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Стол № минус рыба, колбаса и далее по списку. Рацион украинцев

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (894)

    (обновлено: )126571
    Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. Наши граждане сократили потребление молока, яиц, а мясо и рыба стали для многих деликатесом. Основу рациона сегодня составляет курица, а рыбу и морепродукты покупают втрое реже.
    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
    REUTERS Gleb Garanich

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Без мяса и колбас

    Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. За последние годы украинцы значительно сократили потребление ряда продуктов.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дорошенко: снегопады спровоцируют подорожание продуктов

    Сегодня наши граждане едят меньше, чем в предыдущие годы, несмотря на утверждение министра соцполитики Андрея Ревы, мол, едим много, поэтому и много тратим.

    Эксперты и официальная статистика свидетельствуют об обратном.

    По словам председателя Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, из-за повышения цен на продукты украинцы стали меньше потреблять мяса, молока и яиц. 

    "…Цены на продукты, например, увеличились на 35%. Но именно потому, что люди вынуждены уменьшать потребление, покупательная способность населения падает. В результате мы можем наблюдать, что мы производим столько же, но экспорт наш растет, потому что внутренний спрос не может потребить столько же, сколько было раньше", — цитирует УНН Дорошенко.

    Читайте также: Печальный рейтинг: какие продукты подорожали больше всего в Украине

    Основу рациона украинского потребителя сегодня составляет куриное мясо. 

    По данным Госстата, украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас.

    Так, за 9 месяцев 2017 года украинцы купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

    Хотя еще в середине 2000-х годов доля курятины была на уровне рациональных норм потребления и в общих объемах потребления мяса всех видов составляла 38%. На говядину приходилось 26%, а на свинину — 34%.

    В 2017 году доля курятины увеличилась до 47% — в основном за счет говядины. При этом доля последней в общих объемах потребления мяса всех видов уменьшилась до 16% при рациональной норме потребления в 25%.

    Цены на продукты в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе

    Эксперты уверены, что курятина будет оставаться мясным продуктом №1 в Украине. Повышенный спрос они объясняют ценовой доступностью. Ведь в среднем говядина и свинина дороже мяса кур в 1,7-2,2 раза.

    Читайте также: Главный итог года: тотальное подорожание еды

    Рыба и морепродукты не для всех

    Тем временем, рыбу и морепродукты украинцы покупают все реже. По последним данным Госстата, втрое реже, чем мясо курицы.

    В целом за последние годы рыбная порция в рационе украинцев уменьшилась на 33%. Теперь на среднестатистического украинца на день приходится всего 40 г рыбы, это, например, небольшой кусочек селедки, писало "Сегодня".

    За последние семь лет потребление рыбы и рыбопродуктов снизилось на 600 грамм и составляет 1,2 кг.

    Лидеры подорожания

    В последнее время темпы роста цен на продукты неприятно шокируют украинцев и бьют в разы все повышения зарплат. Украина даже стала лидером по повышению цен на продукты среди стран Европы.

    Подорожают ли молочные продукты в магазинах — мнение Марчука
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Эксперт о том, подорожают ли молочные продукты

    Лишь за последний год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. И это при том, что еще в начале года власти обещали рост инфляции до 8-10%.

    С начала года цены практически на все продукты выросли минимум на треть. Исключение лишь составила гречка, которая несколько подешевела.

    Читайте также: Постный борщ по итогам 2017 года подорожал почти на 40% — эксперт

    По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, лидерами подорожания стали свекла и сало, подорожав за год на 73% и 67% соответственно. За год традиционные овощи выросли в цене от 17% до 73%: свекла — на 73% (на 2,8 грн), морковь — на 60% (на 2,5 грн), капуста — на 18% (на 70 копеек), картофель — на 17% (на 90 копеек) и лук — на 23% (на 1 грн).

    Значительно подскочили в цене мясо и молочка: на 20,9% и 26,3%. Так, по данным Госстата, цены на сливочное масло в 2017 году выросли на 27,6%. Хлеб и хлебопродукты за январь-декабрь прошлого года выросли на 8,4%.

    Хотя в последнее время украинские рынки несколько снизили цены на мясо. Сейчас свинину можно купить по цене 80 грн/кг, хотя еще пару недель назад она стоила порядка 120 грн/кг. Говядина сейчас продается по 100 грн, хотя была 130 грн и выше.

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере