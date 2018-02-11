Стол № минус рыба, колбаса и далее по списку. Рацион украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Без мяса и колбас

Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. За последние годы украинцы значительно сократили потребление ряда продуктов.

Сегодня наши граждане едят меньше, чем в предыдущие годы, несмотря на утверждение министра соцполитики Андрея Ревы, мол, едим много, поэтому и много тратим.

Эксперты и официальная статистика свидетельствуют об обратном.

По словам председателя Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, из-за повышения цен на продукты украинцы стали меньше потреблять мяса, молока и яиц.

"…Цены на продукты, например, увеличились на 35%. Но именно потому, что люди вынуждены уменьшать потребление, покупательная способность населения падает. В результате мы можем наблюдать, что мы производим столько же, но экспорт наш растет, потому что внутренний спрос не может потребить столько же, сколько было раньше", — цитирует УНН Дорошенко.

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Основу рациона украинского потребителя сегодня составляет куриное мясо.

По данным Госстата, украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас.

Так, за 9 месяцев 2017 года украинцы купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Хотя еще в середине 2000-х годов доля курятины была на уровне рациональных норм потребления и в общих объемах потребления мяса всех видов составляла 38%. На говядину приходилось 26%, а на свинину — 34%.

В 2017 году доля курятины увеличилась до 47% — в основном за счет говядины. При этом доля последней в общих объемах потребления мяса всех видов уменьшилась до 16% при рациональной норме потребления в 25%.

Эксперты уверены, что курятина будет оставаться мясным продуктом №1 в Украине. Повышенный спрос они объясняют ценовой доступностью. Ведь в среднем говядина и свинина дороже мяса кур в 1,7-2,2 раза.

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Рыба и морепродукты не для всех

Тем временем, рыбу и морепродукты украинцы покупают все реже. По последним данным Госстата, втрое реже, чем мясо курицы.

В целом за последние годы рыбная порция в рационе украинцев уменьшилась на 33%. Теперь на среднестатистического украинца на день приходится всего 40 г рыбы, это, например, небольшой кусочек селедки, писало "Сегодня".

За последние семь лет потребление рыбы и рыбопродуктов снизилось на 600 грамм и составляет 1,2 кг.

Лидеры подорожания

В последнее время темпы роста цен на продукты неприятно шокируют украинцев и бьют в разы все повышения зарплат. Украина даже стала лидером по повышению цен на продукты среди стран Европы.

Лишь за последний год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. И это при том, что еще в начале года власти обещали рост инфляции до 8-10%.

С начала года цены практически на все продукты выросли минимум на треть. Исключение лишь составила гречка, которая несколько подешевела.

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По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, лидерами подорожания стали свекла и сало, подорожав за год на 73% и 67% соответственно. За год традиционные овощи выросли в цене от 17% до 73%: свекла — на 73% (на 2,8 грн), морковь — на 60% (на 2,5 грн), капуста — на 18% (на 70 копеек), картофель — на 17% (на 90 копеек) и лук — на 23% (на 1 грн).

Значительно подскочили в цене мясо и молочка: на 20,9% и 26,3%. Так, по данным Госстата, цены на сливочное масло в 2017 году выросли на 27,6%. Хлеб и хлебопродукты за январь-декабрь прошлого года выросли на 8,4%.

Хотя в последнее время украинские рынки несколько снизили цены на мясо. Сейчас свинину можно купить по цене 80 грн/кг, хотя еще пару недель назад она стоила порядка 120 грн/кг. Говядина сейчас продается по 100 грн, хотя была 130 грн и выше.

По материалам из открытых источников интернет