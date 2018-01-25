Коррупция навсегда! Депутаты хотят прикрыть "левые" доходы

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Непростой законопроект

Народные избранники после старта очередного этапа электронного декларирования резко озаботились вопросом уголовной ответственности за незаконное обогащение и предложили освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам имущества, происхождение которого они не могут объяснить (законопроект №7499). Авторы законодательной инициативы по изменению ст. 368-2 Уголовного кодекса — четыре надепа из фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" — Геннадий Чекита, Андрей Шинькович, Владислав Данилин и Александр Кирш соответственно. Впрочем, Данилин и Кирш после публикации на сайте парламента законопроекта свои подписи под ним отозвали.

В Центре противодействия коррупции уже отметили, что после принятия документа привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет только в том случае, если имущество приобретено незаконно.

На сегодняшний день чиновнику грозит от двух до десяти лет лишения свободы за приобретение, например, дорогого авто, стоимость которого не соответствует официальным доходам его семьи. В документе же, как утверждают антикоррупционеры, продвигается идея установить ответственность только за само незаконное приобретение имущества, то есть если оно покупалось без надлежащего соглашения или доверенностей от владельцев имущества. Также документ, по заявлениям антикоррупционеров, легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников за оформление его на третьих лиц.

Фигуранты незаконных обогащений

Генеральная прокуратура и Национальное антикорупционное бюро подозревали в незаконном обогащении многих известных депутатов, прокуроров и топ-чиновников. Да и в отношении самого генпрокурора Юрия Луценко в октябре прошлого года было открыто соответствующее производство.

Так, с покупкой элитной квартиры в центре Киева несколько лет назад оскандалился народный депутат "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Народный избранник купил квартиру общей площадью 192 квадратных метра, о чем свидетельствовала справка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество. При этом официально задекларированных депутатом средств оказалось недостаточно для покупки такой квартиры. Сам он после возникшего резонанса заявлял, что отказался оформить квартиру на подставное лицо или далекого родственника, хотя ему советовали такой шаг. В отношении Лещенко ГПУ начала досудебное расследование по статье "незаконное обогащение", но уже в декабре 2016 года дело было закрыто.

Под подозрение ГПУ и НАБУ в незаконном обогащении попал и нардеп из "Народного фронта" Евгений Дейдей. За последние 9 лет нардеп вместе с женой заработали 1,5 миллиона гривен. В то же время в семье появилось имущества на 6 миллионов гривен. С 2016 года Дейдей приобрел два элитных внедорожники, стоимость которых более 3 миллионов гривен. Оба автомобиля записаны на жену политика. Также Инга Дейдей имеет в собственности две элитные квартиры в Одессе, а журналисты нашли еще одну в Киеве площадью более 100 квадратных метров тоже в элитном районе. В июле прошлого года регламентный комитет Рады отказался согласовывать представление ГПУ по Дейдею, а парламент не снял с него неприкосновенность. Сам Дейдей, конечно же, свою вину отрицает.

Еще одним ярким персонажем в данного рода подозрениях был главный "радикал" Олег Ляшко, в отношении которого в апреле минувшего года Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело. Журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Ляшко со своей женой за последний год приобрели недвижимость на порядка 700 тысяч долларов, при этом ни один из них официально не владеет бизнесом. В данном вопросе суд дважды отказал НАБУ в доступе к документам по делу о незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".

Под подозрение в незаконном обогащении попадали также прокуроры. САП и НАБУ в 2015 году заподозрили в правонарушении военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Тогда отмечалось, что зарплата Кулика за пять лет составила 1 млн 600 тыс грн, при этом за полтора года он приобрел имущества более чем на 3 млн грн. В 2016 году суд временно отстранил Кулика от должности и отпустил под личное обязательство. Позднее апелляционный суд восстановил Кулика в должности военного прокурора сил АТО, а же в 2017 году оскандалившегося Кулика перевели на работу в Генеральную прокуратуру, где он занимает должность заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества. К слову, в минувшем году он также был отмечен орденом по случаю Дня Конституции Украины за "значительный личный вклад в государственное строительство".

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За последние дни в громких делах о незаконном обогащении, в которых никто так и не понес ответственность, "засветилась" глава государственной аудиторской службы. Ее подозревают в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен (почти 350 тысяч долларов). Чиновница, по данным НАБУ, в течение 2015-2017 годов "получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы". В частности, речь идет о приобретении квартиры в Киеве, внедорожника, дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков. При обыске в ее квартире нашли и изъяли наличные в сумме 112,8 тысячи долларов и 8,5 тысячи евро. В НАБУ не называют фамилии чиновницы, но на сайте аудиторской службы Украины сообщается, что глава ведомства — Лидия Гаврилова.

История и суть изменений

Политэксперт Елена Дьяченко, комментируя инициативу нардепов по ответственности за незаконное обогащение, напомнила, как в этом вопросе вносились изменения в законодательство. Она уточнила, что в 2011 году по рекомендации ООН Украина криминализовала незаконное обогащение, внеся в Уголовный кодекс специальную статью 386-2 "Незаконное обогащение" (состав преступления — обогащение чиновниками и передача активов родственникам), где вину должно было доказывать обвинение.

"Это нормально, это презумпция невиновности. В 2015 году дерзкие реформаторы в порыве за отъемом злочинных денег изменили формулировку — теперь доказывать законность активов должен был тот, кого подозревают, ерунда что в нарушение презумпции невиновности, Конвенции о защите прав и Конституции. Но злочинные видимо сильно спаплюжили задумку, тыкали всем Конституцию и выигрывали суды, да и вообще, как мы помним, люстрация не задалась, а спецконфискация без суда долго не пропихивалась", — отметила Дьяченко.

В итоге, по ее мнению, "не очень умные реформаторы" наказали сами себя. "Закон не имеет обратной силы и распространяется только на деяния совершенные после его вступления в силу — то есть после весны 2015 года. То есть только на деяния самих реформаторов. А бумеранг кармы еще усугубил их положение — на горизонте замаячила угроза появления Антикоррупционного суда", — уточнила эксперт.

Дьяченко подчеркнула, что поданный в парламент законопроект возвращает формулировку 2011 года о презумпции невиновности, однако авторы нового документа из состава преступления "на всякий случай вычеркнули" передачу активов родственникам или другим лицам.