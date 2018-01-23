Волошин: Националисты в ПАСЕ не поняли, что токсична коррупция, а не РФ

РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила аплодисментами нового председателя – итальянца Микеле Николетти. До избрания на пост председателя итальянец возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.

Напомним, из-за поездки весной прошлого года в Сирию тогдашнего главы ПАСЕ Педро Аграмунта Ассамблея пошла на беспрецедентный шаг и поменяла в первые в истории свой устав, чтобы отправить главу в отставку. Тогда поездка Аграмунта в Сирию возмутила также украинскую делегацию, которая с тех пор постоянно его критиковала. Аграмунта называли ничтожным, человеком без чести и совести, случайным проходимцем во главе ПАСЕ, наемником Кремля, взявшим курс на развал Ассамблеи.

Читайте также: Есть повод. Волошин: делегация Украины в ПАСЕ нервничает

Осенью прошлого года Аграмунт добровольно сложил с себя полномочия, что было с энтузиазмом встречено украинской делегацией.

Отметим, что РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение. В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Политолог-международник Олег Волошин отметил, что большинство членов Ассамблеи от "ура-патриотических" фракций в борьбе с Аграмунтом не поняли самого главного.

"Члены ПАСЕ были возмущены не фактом сотрудничества испанца с россиянами, а тем, что в основе такого сотрудничества лежала коррупция. Как и в отношения Аграмунта с азербайджанцами", — отметил Волошин на своей странице в Facebook.

Эксперт акцентировал, что ярым обличителем взяточничества в Ассамблее как раз и выступил Николетти, что не мешало ему всегда быть идейным, а не купленным сторонником активного диалога с Москвой.

"Николетти возглавил ПАСЕ с большим авторитетом борца с коррупцией. И сразу призвал к поиску компромиссов с РФ. И дело не в том, что наши "националисты" своей ярой кампанией против Аграмунта помогли Николетти сформировать необходимый принципиальный образ. А в том, поймут ли они, наконец, что "токсична" (как они любили говорить) не Россия, а именно коррупция", — подытожил Волошин.