Байден заявил о регрессе борьбы с коррупцией в Украине

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Коррупция остается самой большой проблемой Украины, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Американский политик, выступая в Совете по международным отношениям США, посоветовал Белому дому внимательно фиксировать, что говорят и что недоговаривают представители Украины и проверять, как выполняются обещания.

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"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как поехал туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны дать Украине долгострочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце концов должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от (Петра) Порошенко и (Арсения) Яценюка, что они сделают шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы не даем вам миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. (…) Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор (Виктор Шокин — Ред.) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", — цитирует Байдена "Голос Америки".

При этом он поприветствовал предоставление Украине летального защитного вооружения и отметил, что лично настаивал на этом, будучи в администрации Обамы.

В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

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Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.