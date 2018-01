Главные мировые темы: свадьба принца Гарри, коррупция в Украине

РИА Новости Украина

Правительство США снова работает

Законопроект о продлении финансирования до 8 февраля был подписан президентом Дональдом Трампом. Таким образом, трехдневная пауза в работе федерального правительства завершена.

Как пишет газета New York Times, складывается впечатление, что принятие бюджета "положило конец отвратительной, хоть и непродолжительной безвыходной ситуации, которая грозила плохой репутацией для обеих главных политических партий США".

Газета Hill добавляет, что до этого палата представителей также поддержала законопроект 266 голосами "за", однако против были 150 законодателей. Пока законопроект не вступил в силу, сотни тысяч государственных служащих были отправлены в отпуск за свой счет, либо работали без оплаты своего труда.

Однако, по мнению газеты, тот факт, что остановка работы правительства была непродолжительной и большая ее часть пришлась на входные дни, дает основания думать, что ее последствия будут не такими сильными, как в подобной ситуации в 2013 году, когда работа правительства была приостановлена на 16 дней.

Газета USA Today отмечает, что конгрессу "успешно удалось справиться с наименее разрушительным прекращением работы правительства в истории США".

Развитие ситуации в Африне

Мировые СМИ продолжают следить за ситуацией в сирийском Африне, где третий день идет военная операция Турции против формирований курдов.

Как пишет газета Independent, в понедельник сирийские курды начали контратаку против турецких военных и скоро к ним прибудет подкрепление. Несмотря на это, Турция не собирается отступать и говорит, что операция, "причудливо названная" "Оливковая ветвь", будет продолжена. По сообщениям местных СМИ, курдам удалось вернуть себе контроль над ключевой точкой Африна – горой Барсая – и выбить оттуда протурецкие силы.

Газета Washington Post пишет, что операция может оказаться "фатальным просчетом, который нанесет вред Турции", турецким военным не хватает "опыта, подготовки и дисциплины своих предшественников". В то же время, по мнению газеты, курдские боевики – очень сильные противники, обладающие "дисциплиной, высоким моральным духом и сплоченностью".

Газета New York Post добавляет, что США были "защитником и союзником" курдов на протяжении четверти века, и "курды доказали, что они лучшие бойцы в регионе".

"Мы должны быть на стороне аутсайдеров, а не бешеных собак", — цитирует газета бывшего подполковник военной разведки армии США Ральфа Питерса.

Газета Financial Times отмечает, что в сложившейся ситуации Вашингтон "изо всех сил пытается сохранить неустойчивый дипломатический баланс" и сейчас отношения между Турцией и США "самые плохие за прошедшее десятилетие".

Принц Гарри не позовет на свою свадьбу Обаму и Трампа

Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл не будут приглашать на свою свадьбу экс-президента США Барака Обаму и нынешнего американского лидера Дональда Трампа, чтобы избежать дипломатического скандала, об этом написали многие зарубежные СМИ (Sun, International Business Nimes, Mirror, Daily Mail).

"33-летний член королевской семьи считается очень хорошим другом бывшего президента США Барака Обамы, но он не станет высылать ему приглашение на бракосочетание весной", — пишет International Business Nimes.

Как отмечает издание, принц Гарри не пригласит Обаму, чтобы не "пренебрегать Трампом, который не является "другом".

"Это не будет официальным событием. Если Обама будет приглашен, приглашение будет выглядеть так, как будто к Трампу относятся с пренебрежением, а принц не захочет вызывать дипломатический скандал", — отмечает Daily Mail.

"Подразумевается, что принц хотел, чтобы Обама был там, но правительство было менее заинтересовано в том, чтобы вызвать возмущение Трампа", — отмечает Mirror.

Дата переноса посольства США в Иерусалим

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страна перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, эта новость попала на передовицы многих зарубежных газет (Washington Times, Financial Times, New York Times, New York Post и другие).

Как отмечает New York Times, Пенс сделал это заявление в ходе поездки в Израиль.

"США выбрали факты, а не вымысел, факты – единственная правдивая основа для справедливого и продолжительного мира", — приводит New York Post слова Пенса.

"Объявление даты переноса стало ключевым моментом тура Пенса по Ближнему Востоку, в котором доминировало решение Трампа в декабре изменить десятилетия политики США и признать Иерусалим столицей Израиля", — отмечает Financial Times.

"В речи, обращенной к израильскому Кнессету, Пенс выразил двойственное послание. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с Пенсом заявил, что "впервые оба лидера могут сказать три слова — Иерусалим – столица Израиля", — пишет Washington Times.

Обострение в Украине

Мировые издания продолжают обсуждать тему принятия в Украине закона о реинтеграции Донбасса. Как пишет Бьерн Дитлеф Нистад для норвежского издания Derimot, принятие документа означает, что "киевский режим больше не считает себя связанным так называемыми Минскими договоренностями".

"Называя в тексте закона Россию, одного из гарантов Минских договоренностей, агрессором и оккупантом и одновременно отдавая приоритет военным средствам, а не политическим реформам, киевский режим открыто отказался от этого соглашения", — пишет автор.

В материале также поднимается вопрос, какие образом Германия и Франция будут реагировать на отказ Киева от Минских соглашений.

"Вероятно, они ничего не будут делать. У Европы и ЕС достаточно своих проблем и, они, скорее, хотели бы видеть, как вся Украина проваливается сквозь землю", — уточняет автор, добавляя, что у США, кроме Украины, также есть свои заботы, а Россия будет реагировать выжидающе.

Украинская коррупция и круговая порука

Проблема с коррупцией на Украине доходит до высших кругов. "Международные инвесторы угрожают блокадой миллиардного кредита. Другие предостерегают от сильного ослабления страны", — пишет Герхард Гнаук на страницах немецкого издания Die Welt.

"Обычное на первый взгляд убийство продемонстрировало украинцам еще раз, насколько предрасположено к коррупции украинское правосудие", — пишет журналист о недавнем убийстве молодого адвоката Ирины Ноздровской.

Ноздровская участвовала в процессе по расследованию гибели ее сестры в автокатастрофе, и многие задаются вопросами: "Не было ли убийство актом мести? Причастен ли родственник водителя, сбившего сестру Ноздровской, случайно оказавшийся судьей по профессии, к попыткам замять дело?"

"Созданием дееспособного правосудия, достаточно сильного для того, чтобы противостоять коррупции и круговой поруке, политика занимается несколько лет. (…) При этом под давлением находится и президент страны Петр Порошенко", — отмечает автор.

Главным спорным вопросом является создание Антикоррупционного суда. После первых шагов в этом направлении Порошенко пошел на попятный.