Соцсети: МВФ поддержит, но мы станем еще беднее

Тимур Громов, РИА Новости Украина

МВФ Украину не забыл. На проходящем Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января состоялась встреча директор-распорядителя МВФ Кристин Лагард и президента Украины Петра Порошенко. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард. В свою очередь Порошенко сообщил, что Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.

Уместно будет вспомнить, что Украина должна своему главному кредитору — Международному валютному фонду — более 12 миллиардов долларов. За 23 года наша страна успела одолжиться у МВФ на 35,2 миллиарда у.е., вернуть смогла — 18,2 миллиарда. Да и сама встреча Порошенко-Лагард в Давосе вызвала еще больше вопросов, ответы на которые ищут сами украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook