наверх
25.01.201818:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: МВФ поддержит, но мы станем еще беднее

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (532)

    (обновлено: )38470
    На экономическом форуме в Давосе встретились президент Украины и директор-распорядитель МВФ. О чем говорили гарант и глава Фонда и о чем договорились? Эти и многие другие вопросы, связанные с МВФ – нынче горячая тема в украинском сегменте соцсетей.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    МВФ Украину не забыл. На проходящем Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января состоялась встреча директор-распорядителя МВФ Кристин Лагард и президента Украины Петра Порошенко. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард. В свою очередь Порошенко сообщил, что Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути. 

    Уместно будет вспомнить, что Украина должна своему главному кредитору — Международному валютному фонду — более 12 миллиардов долларов. За 23 года наша страна успела одолжиться у МВФ на 35,2 миллиарда у.е., вернуть смогла — 18,2 миллиарда. Да и сама встреча Порошенко-Лагард в Давосе вызвала еще больше вопросов, ответы на которые ищут сами украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Украинский завтрак" в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ