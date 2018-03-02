В феврале Госбюджет недополучил 13% доходов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.

В феврале госбюджет Украины недовыполнен по доходам на 13%, сообщают "Украинские новости " со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Отмечается, что в феврале в госбюджет поступило 56,271 млрд гривен, что на 13% или на 8,4 млрд гривен ниже планового показателя (64,668 млрд гривен).

По данным Госстата, поступления в общий фонд недовыполнены на 15%, или на 8,9 млрд гривен от плана и составили 50,439 млрд гривен.

В то же время поступления в спецфонд госбюджета перевыполнены на 9,9%, или на 525 млн гривен и составили 5,8 млрд гривен.

Сборы единого соцвзноса в феврале составили 32,286 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, в январе в Украине фиксируется профицит госбюджета на уровне 7,871 миллиарда гривен.