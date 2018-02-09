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    Трамп подписал бюджет, завершив "финансовый шатдаун" в США

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    ​Законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год поступил на подписание главы государства после того, как его приняли сенат и палата представителей конгресса США.
    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год, продлив финансирование правительственных ведомств до 23 марта.

    "Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше. Это случилось впервые за долгое время. Также это означает рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места!" — написал президент в Twitter.

    ​Законопроект  поступил на подписание главы государства после того, как его приняли сенат и палата представителей конгресса США.

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.

    В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

    Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.

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