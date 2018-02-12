Более 100 млн грн. Стало известно, сколько БПП получила из бюджета на свои расходы

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" задекларировала 112,4 млн гривен доходов в 2017 году. Об этом говорится в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, опубликованном на официальном сайте БПП.

Как отмечается, 112,1 млн гривен партия получила из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности, 133 тыс гривен составили взносы на счета партии, а 150,1 тыс гривен — средства от хозяйственной деятельности.

В то же время партия израсходовала в 2017 году 112,1 млн гривен, из которых 67,6 млн гривен — на содержание местных региональных организаций партии, 14,6 млн гривен — на пропагандистскую деятельность, 9,4 млн гривен — зарплата, 8,5 млн гривен — материальные расходы, 2,2 млн гривен — публичные мероприятия, 2 млн гривен — налоги и сборы, 1 млн гривен — услуги связи.

С августа 2017 года партия пользуется помещением в Киеве по ул. Лаврской, 16 площадью 301 кв м, а с декабря 2017 года — помещением по тому же адресу площадью 1 533 кв м.

На счетах в Международном инвестиционном банке партия хранит 1,2 млн гривен.

Финансовые обязательства партии за 2017 год составили 43,7 тыс гривен.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила общий доход от продажи ценных бумаг 184 миллиона гривен. Она реализовала свою долю в инвестиционной компании ICU, только последний транш составил 83,6 млн гривен. В свою очередь Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что не будет обнародовать результаты полной проверки электронной декларации главы НБУ.