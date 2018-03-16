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    Полиция Киева задержала четырех подростков за погром в супермаркете

    (обновлено: )26021
    Патрулю полиции пришлось вызывать подмогу из-за группы агрессивно настроенных подростков, устроивших погром в супермаркете на улице Берковецкая.
    Полиция Киева задержала четырех подростков, устроивших погром в супермаркете
    Фото "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой задержана группа подростков, устроивших вечером 15 марта погром в магазине.

    Работники полиции прибыли по вызову работников охраны супермаркета. Им пришлось силой укладывать разбушевавшихся подростков на пол, позднее на подмогу прибыло еще четыре наряда патрульных.

    "Все началось с того, что девушки (около 16-17 лет) начали бегать по магазину и ломать витрины. Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых и вызвали полицию. По приезду, полицейские попросили отпустить ребят, но парни были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" на полицию. Были задержаны. Когда их выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей в полиции", — сообщает "Киев Оперативный".

    Позднее было опубликовано видео инцидента (осторожно, нецензурная лексика).

    Смотрите также: Массовые беспорядки в центре Мадрида после гибели уличного торговца

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