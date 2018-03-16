Полиция Киева задержала четырех подростков за погром в супермаркете

Фото "Киев Оперативный"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой задержана группа подростков, устроивших вечером 15 марта погром в магазине.

Работники полиции прибыли по вызову работников охраны супермаркета. Им пришлось силой укладывать разбушевавшихся подростков на пол, позднее на подмогу прибыло еще четыре наряда патрульных.

"Все началось с того, что девушки (около 16-17 лет) начали бегать по магазину и ломать витрины. Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых и вызвали полицию. По приезду, полицейские попросили отпустить ребят, но парни были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" на полицию. Были задержаны. Когда их выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей в полиции", — сообщает "Киев Оперативный".

Позднее было опубликовано видео инцидента (осторожно, нецензурная лексика).

Смотрите также: Массовые беспорядки в центре Мадрида после гибели уличного торговца