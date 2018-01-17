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    Из Днепра: а у нас все подорожало. А у вас?

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (832)

    (обновлено: )89440
    Долгое время цены на хлеб в регионе держались на одном уровне, но теперь подорожал и он. "Подросли" также картошка, макароны, растительное масло и гречка. Зато подешевели курица и яйца.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Главный редактор информационного агенства "МОСТ-ДНЕПР" Наталья Завгородняя рассказала, как изменились цены в городе на базовые продукты питания за минувшую неделю.

    Электричество
    УНИАН
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    "За минувшую неделю (с 8 по 14 января) в рейтинге роста цен на продукты питания лидируют макаронные изделия и картофель. 

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    Итоги мониторинга цен на продукты питания оказались следующими:

    Макаронные изделия подорожали – на 5,1%, картошка – на 3,98%, хлеб – на 1,41%,

    растительное масло – на 1,02%, гречка – на 0,16%,

    курица подешевела – на 4,67%, куриные яйца – на 3,98%.

    Стоимость молока и сахара не изменилась", — рассказала Завгородняя.

    При этом экономический эксперт Михаил Крапивко отметил, что на минувшей неделе знаковым является повышение цен на хлеб, которые долгое время держались на одном уровне.

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    "В общей картине мы наблюдаем подорожание на многие продукты. 

    Так как на этот год уже принят госбюджет, выставлены новые показатели, которые будут являться образующим фактором инфляции на ближайшие два – три квартала. Это повышение минимальной зарплаты, которая с января составит 3 723 грн, а с 1-го апреля 4 200 грн, ожидаемое подорожание коммунальных услуг, повышение курса доллара. Все эти показатели будут сказываться на ценах и на продукты питания", — сообщил эксперт.

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