Исповедь заробитчанки: будьте готовы пройти через ад

РИА Новости Украина

Болезненная правда нашего времени состоит в том, что все больше и больше украинцев вынуждены ехать за границу на заработки для того, чтобы банально иметь возможность прокормить себя и семью в Украине, пишет Мария Ларченко.

Более того – явление "заробитчанства" набирает стихийные обороты, если так пойдет и дальше – трудоспособного населения в нашей стране просто не останется. Причем часто "в мир" отправляются не просто безработные, а люди, у которых есть одно, два, а то и три высших образования и занимающие перспективные должности в государственных учреждениях.

Екатерина Гармаш – одна из таких. Имея два высших образования и опыт руководящей работы за плечами, она уже 6 лет работает за границей. Как живется на чужбине, сколько платят и другие подробности – в интервью.

Екатерина, когда вы впервые поехали на заработки, почему и куда?

– Первый раз я поехала в Польшу, в город Груец в 2012-м, когда в стране все было спокойно, якобы стабильная ситуация, но заработной платы, которую я получала на своей должности, не хватало катастрофически на жизнь – мне и моим малолетним детям, поэтому решила летом, во время отпуска, немного поработать.

Обратилась в агентство по трудоустройству здесь, у нас, тогда еще – в Кировограде. Документы стоили 100 долларов, изготовили их очень быстро, визу открыла в визовом центре в Киеве. Отношение поляков к нам, скажем мягко, не очень толерантное. Возможно, так сложилось исторически – когда наши страны враждовали между собой за территорию, и так далее. Сегодня же они знают, что Украина якобы независимая, самостоятельная, а мы все равно едем к ним, просим помощи, зарабатываем у них, а плюс их раздражает еще и то, как наши ведут себя в Польше.

Первая моя работа – срезание грибов в теплицах. Дело очень трудное, по 12-14-16 часов в сутки работали. Жили прямо на территории дома хозяина по 16 человек в комнатах. Комнаты с двухъярусными кроватями, без шкафов, без столов… Свои вещи держали в сумках и чемоданах. Кухню нам организовали под открытым небом. Готовить можно было без проблем, но когда было время. Хозяева нас не кормили, еженедельно на закупку продуктов возили в большой супермаркет за 10 км до города.

Работа была тяжела тем, что, если гриб начал расти, надо было срочно его срезать, осторожно грузить в картонные ящички, на которых писать свою фамилию или номер. В конце рабочего дня хозяин считал, сколько килограммов грибов ты собрал. Это была работа на аккорд, то есть от выработки: сколько насобираешь грибов, столько и получишь денег.

Сколько вам удалось тогда заработать?

– За 2,5 месяца работы я привезла домой "чистыми" около 1500 долларов и снова вернулась к своей работе в образовании. Следующим летом снова поехала в Польшу.

Какая работа случилась в 2013-м?

– Мы работали на сельском хозяйстве в Раве Великопольской. У хозяйки выбирали кабачки, огурцы, сортировали на складе ягоды, фрукты. Здесь уже была на порядок меньше заработная плата – лишь по 7 злотых в час. Но проживание было бесплатное, нам выдавали горячие обеды, рабочую одежду, сапоги, резиновые перчатки на поле, минеральную воду, для того чтобы на поле под сорокаградусным солнцем мы могли пить.

Жили в ужасных условиях – в вагончиках прямо на поле, мужчины и женщины отдельно. Например, моя подруга поехала туда с мужем, так они даже не могли жить вместе как семейная пара. В Польше не принято выделять места для супружеских пар. В вагончиках по 8 человек на двухъярусных кроватях, снова – ни стула, ни стола, ни шкафа. Ребята сами сделали из подручных средств душевую кабинку – одну на 50 человек. Вода нагревалась под солнцем.

Мы приходили с поля в 7:00 вечера измученные, в болоте (если шел дождь – под дождем в грозу тоже работали) и стояли в очереди по 2 часа, чтобы помыться и поесть. Затем просто падали обессиленные, не понимая, где мы и что мы. Света в вагончиках не было, как и воды. Тогда заработала около 1000 долларов опять же за 2,5 месяца.

REUTERS Dado Ruvic 100 долларовая купюра

В 2014-м я не поехала – в стране началось большое напряжение, огромные очереди, и мне не открыли визу. В 2015-м я работала снова в Польше, на заводе консервирования Dawtona в городе Лешно. Мы нарезали лук кольцами, составляли его в специальные пакеты и замораживали. Затем машины увозили эти пакеты в супермаркеты, специальные хранилища и так далее. Работали тоже на аккорд – мой заработок зависел от того, сколько килограммов лука за день я чистила. Условия проживания были уже лучше – совершенно бесплатно, большие комнаты, рассчитанные на четырех человек, большая кухня, бытовая комната, даже современная стиральная машина, горячая вода доступна 24 часа в сутки.

А в связи с чем, по вашему мнению, были такие "апартаменты"?

– У нас был очень взвешенный, человечный, отзывчивый бригадир. Он сам – поляк по национальности, но его прабабушка была украинкой, может, поэтому так хорошо и относился к нам. Когда нас забирали на поле полоть лук и капусту, то даже дописывал нам тот час, который мы проводили в дороге в поле. Час работы у него стоил 9 злотых – это было очень много для разнорабочих. В тот раз за лето заработала не только 1000 долларов, но и хорошие впечатления.

Это доброта того хозяина вдохновила вас уволиться с работы в Украине?

– Нет (смеется). Такие подработки меня все же не спасали особенно, потому что надо было растить двух сыновей, обучать их, а у нас даже не было своего жилья. Даже на однокомнатную квартирку в Кропивницком вы же знаете какая цена – от 15 000 долларов. Поэтому я была вынуждена рассчитаться, оставить детей на семидесятилетнюю бабушку и ехать.

У меня была зеленая рабочая карта в Чехию. Работала по контракту на итальянской фабрике в городе Брно. Чехия – совсем другое государство, там по-другому относятся к украинцам, хотя тоже недолюбливают и нас, и русских. Но в целом там все зависит от человека, от его трудовых и личных качеств.

Читайте также: Криворученко: приблизительно 50% трудовых мигрантов "зимуют" в Украине

Если поляки ведут себя как рабовладельцы, то с чехами отношения партнерские. Для приезжих работников в Чехии даже организуют бесплатные языковые курсы. Нам оплачивали каждый дополнительный часок – и за ночные смены, и за работу в выходные. Премия выплачивалась за хорошую работу – независимо от того, чех ты, украинец или непалец (очень много было непальцев и монголов. Мы еще смеялись с подругами – где Непал, где Монголия, а где Украина – европейская страна, и мы в одинаковых условиях. Непальцы приехали, потому что им негде работать, трудно содержать большие семьи, беднота, антисанитария. И мы, европейская страна, люди, у которых по два высших образования, отдавали силы своему государству, но вынуждены все бросить и работать физически).

Я работала смесителем на текстильной фабрике – обеспечивала окрашивание шерсти на производстве в определенный цвет по образцу. Каждый раз мне привозили по 20 бамс – таких больших катушек шерсти (в катушке 10 кг, за день я могла перебрасывать до 2 тонн этих катушек), я получала эти катушки из железных клеток, настромляла на машину и машина потом замешивала разные цвета.

Например, я должна была насадить 2 катушки белого, 3 черного, 2 коричневого, 10 зеленого – в сумме 17. Это очень тяжелая работа для женщины – поднимать бамс из клеток. В мазуте, в пыли, в волосках. Очень шумно было, грохот стоял страшный, мы, по правилам техники безопасности, работали в берушах. Кто снимал – большие штрафы. Правилам безопасности вообще уделялось большое внимание, потому что бывало, что и руки, и волосы рабочих закручивало в те машины.

А работали на этой фабрике сами чехи?

– На вакансии смесителя был очень большой поток людей – чехов очень мало, в основном монголы, украинцы и непальцы. Чехи, если и работали, на лучших легких руководящих должностях сидели на контроле качества, вытаскивали волоски разные, ворсинки. А украинцы были там, где краски, химия, в ткацких цехах.

Ткацкие цеха тяжелые – туда брали только людей с весом не менее 70 кг и 180 см роста. Очень трудно: высокие машины – нужно постоянно напрягать руки, поднимать их вверх, доставать эти катушки, обрезать. Мы сами обслуживали большие станки, сами ремонтировали, потому что на огромный цех у нас было всего два механика.

Я буквально за два месяца научилась чинить обе свои машины, мне еще говорили "как ты шиковна" (чешской "способный"), все умеешь, все у тебя получается. А еще каждая машина была оснащена бортовым компьютером, туда надо было вводить данные, следить, чтобы совпадали метраж нитей, цвет, номер партии, все штрих-коды. Потом приходила комиссия, принимала показатели по этому бортовому компьютеру и насчитывала зарплату.

Проживали в сложных и еще странных условиях. Я думала, что в Польше уже всего насмотрелась, но тут я увидела то, чего даже там не было. Если бы мне рассказывали – я бы не верила, сказала, что это ложь. Мы жили в общежитии со стенами даже не знаю из чего – то ли гипсокартон, то ли ДСП какое-то. То есть стены, сделанные из блоков, стоящих кирпича, цемента и фундамента. Слышно, как чихает за стенкой сосед. Спать было невозможно, холодно, одна маленькая батарея, и не под окнами, как у нас, а у дверей. На ней ничего нельзя посушить. Очень неудобно, неуютно.

Читайте также: Что моя жизнь? Душераздирающая исповедь украинки-заробитчанки в Италии

Общежитие состояло из двух блоков – в одном жили чехи и украинцы, в другом – непальцы и монголы. Кухня была на стороне непальцев, и когда мы заходили к ним готовить есть, сначала разгоняли больших крыс размером с моего кота. На кухне антисанитария полная, ремонта нет, две плиты, одна из которых полностью не работает, на одной работает только три конфорки. На эти три конфорки претендовали 40 человек.

Мы стояли в очереди, чтобы после 12-часовой рабочей смены хоть что-то подогреть. О приготовить – я уже вообще молчу. Слава Богу, хоть была организована бытовая комната с двумя стиральными машинами, душевой кабиной и сушилками для одежды. Проживание было сначала бесплатное, поскольку мы заплатили очень много за визу, а потом с нас высчитывали по 2000 крон за каждый месяц.

А сколько стоила виза в Чехию?

– 1000 евро. Вообще-то виза бесплатная, но для того, чтобы стать в системе e-Konsulat на очередь для регистрации рабочей карты, мы заплатили неизвестным людям такую сумму. Когда я только пришла на фабрику как ученица, получала два месяца 14000 крон (1 крона = 1 гривна). Затем постепенно (так как я очень быстро училась) меня переставляли каждый раз на новую машину. В цехе было восемь видов машин, до конца своего контракта я семью из них овладела. Не дошла только до одной – самой сложной. Впоследствии мне повысили заработную плату до 15, 16, а последние два месяца – до 17 тысяч крон.

А почему вы с земляками не сняли себе квартиру, если жизнь в общежитии была такой невыносимой?

– Очень дорогое жилье в Чехии – однокомнатная квартира в городе Брно стоит 10 000 крон в месяц, и это где-то в спальных районах, а в центре даже до 15 000 цены доходили. То есть мне всю мою заработную плату надо было бы отдать на квартиру, поэтому не смогли мы снять квартиру. В Чехии я пробыла почти год.

Сейчас вы в Украине. Что дальше? Вернетесь в образование?

– Нет, ни за что. Я побыла полгода в Украине и поняла, что ситуация не только не изменилась, а даже ухудшилась. Когда я приехала домой и узнала, сколько стоят моя коммуналка и обучения для сыновей, у меня волосы вверх поднялись. На какую бы работу я здесь не пошла, чем бы ни занималась, даже половины того, что получала за рубежом, здесь получать не буду. Поэтому нужно ехать снова, для того чтобы жить как-то и растить сыновей. На днях еду в Польшу.

У вас из года в год улучшались работы. Это результат приобретенных связей или случайный талант? Что посоветуете тем, кто едет впервые?

– Связи. А кто едет первый раз, пусть знает, что правду никто никому не говорит. Обещают условия одни, оплату труда одну – человек приезжает на место и получает шок от того, что происходит на самом деле.

Хотя с 1 января приняли ряд законов, которые удовлетворили требование польского правительства, чтобы все украинцы работали легально и не перебегали от работодателя к работодателю. Это для поляков плюс и для нас также, потому что заработная плата теперь должна быть не менее 10 злотых в час. А еще – должно стать меньше аферистов, потому что раньше их очень много было, продавали людям приглашения, которые не имели никакого юридического веса.

Опять же, и здесь наши земляки атаковали Польшу – каждое второе агентство по трудоустройству в Польше принадлежит украинцам. Цены такие невероятные – от 100 евро за пакет услуг, это очень много. Можно оформить это все в разы дешевле, если знать, как и что. Человек, который едет уже не первый раз, который напрямую работает с хозяином, хорошо экономит, надо только купить приглашение за символическую плату. А еще очень хорошо знать язык – когда знаешь язык, можешь поговорить с любым хозяином. Заходишь на любой завод, фабрику и задаешь вопрос направления. Идешь по фабрике, смотришь условия.

Вот когда первый раз ехали, нас как слепых котят бросили в мешок, привезли, сказали "будешь работать", и все. Договор заключен, и два месяца мы не имели права его аннулировать, так как были штрафные санкции. Те, кто часто ездит, эти нюансы все знают и меньше платят за пакет услуг, и лучшую работу находят, и лучшие условия. Украинцы уже стали мудрее и осведомленными, на такие аферы стараются не попадаться.

Что можете сказать о своем заробитчанском опыте в целом?

– Мы там чужие, мы там никому не нужны. Нами никто не занимается, когда возникает какая-то проблема. Ты приехал на заработки, имей здоровье лошадиное, имей силу сильную и работай. Отпроситься или взять выходной, или проблемы дома – никакой хозяин тебя не будет слушать. Скажет собирать вещи и ехать домой.

Есть ограничения по возрасту. Если 40+, очень проблематично устроиться – хотят все молодых и сильных, так как молодые выносливее, здоровее. А у человека за сорок обычно уже есть какие-то проблемы со здоровьем, поэтому нельзя и говорить, что у тебя они есть. Набираем аптечку, покупаем пол-аптеки, когда туда едем, там ни лекарства не купишь, ни страховка не спасет. Нам медицинскую страховку в Польше никто не делает, такую, как нужно. Она помогает только пересечь границу и получить первую помощь, если что, не дай Бог, в пути случилось. А там на месте никаких больниц.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пассажиры у автобусов в Европу

У меня на поле поднялось давление, мне так плохо было, что я просила хозяйку измерить мне давление и дать какую-то таблеточку, что ли. А она говорит: "Вы что? Я что, врач? Я не имею права! Или сами лечитесь, или уезжайте от меня". Такое отношение. А вот в Чехии у меня были легальные документы, рабочая карта, контракт и все. Я могла в любое время пойти в больницу. У меня там были грипп, ангина, я ходила в больницу, и меня лечили полностью.

Сломала коллега кисть – попала в катушку рука. Так ей бесплатно полностью наложили гипс, оплатили больничный. Если ты проработал уже два года – 100% больничный выплачивается. Больничный можешь продолжать, пока полностью не поправишься. Оплачивается даже курс реабилитации. То есть не так, что сняли тебе гипс – а ты завтра на работу, труд же физический, тебе руками работать, идет еще пару месяцев реабилитации, и это также все оплачивается. Чехия и Польша – это абсолютно два разных полюса.

Вы ездите легально, прозрачно. А среди ваших знакомых есть те, кто прибегает к каким-то авантюрам?

– Я бы не советовала тем, кто собирается за границу, рисковать. Не стоит ехать с польскими визами в Германию, Швецию или Чехию, потому что тогда очень плохо будет. Если там что-то случится – вообще ты никому не будешь нужен. И еще плюс депортацию получишь на десять лет, а хозяин твой получит крупный штраф.

Знакомые мои так поехали, хотя я их, кстати, предупреждала. Поехали с польской визой, заплатили кучу денег, их привезли сначала в Варшаву, в Варшаве сутки продержали на вокзале, потом отправили в Прагу. Как результат: они жили в каком-то забитом селе – в четыре утра надо было вставать, чтобы к шести приезжать на завод в город. Жили в ужасных условиях – по три семейные пары в одной комнате. Работали по 12 часов за смену да еще и по 4 часа ежедневно тратили на дорогу.

Не могли ни в магазин выйти, никуда, потому что полиция часто проверяет документы, а это грозит депортацией без права въезда на территорию всей шенгенской зоны на 10 лет. А когда эти знакомые сказали работодателю, что больше в таких условиях работать не будут, им даже не заплатили последнюю зарплату. Они уехали, а деньги оставили. Поэтому не стоит…