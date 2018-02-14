Эксперт назвал ТОП-5 продуктов, которые дорожали в январе

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. президент Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко назвал продукты, которое более всего подорожали в январе.

В гривневом эквиваленте первая пятерка выглядит следующим образом: сало, говядина, филе и тушка курицы, яйца.

"Первое место занимает любимый продукт украинский — сало, который добавил в январе почти 3,5 грн. на одном килограмме. Второе место заняла говядина с 2,8 грн. на одном килограмме. На сегодня говядина стоит 117,1 грн. Третья ступенька — филе курицы, которое поднялось в цене почти на 2 грн. Теперь средняя цена по Украине — 91,5 грн. за килограмм, в то время как в Киеве — 93 грн. Четвертое и пятое место поделили яйца с тушкой курицы, которые за январь прибавили почти по 1 грн. на килограмме. Отныне десяток яиц стоит почти 28 грн., а килограмм курицы в тушке — 54,9 грн. Для сравнения, десяток яиц в Киеве дороже чем в среднем по Украине почти на 3 грн., а килограмм куриной тушки — почти на 2 грн", — сообщил Дорошенко.

В процентном соотношении подорожали более всего капуста, свекла, морковь, картофель и пшено.

Среди продуктов, которые подешевели, стоит отметить гречку и сахар. Гречневая крупа стала доступнее на 5%, а сахар на 1%.

Ранее Дорошенко сообщал, что Украина с января перешла на новый тип мониторинга продуктов, товаров и услуг, на основании которых рассчитывается инфляция.