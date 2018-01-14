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    Французы придумали, какой национальный продукт внести в список ЮНЕСКО

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    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французы должны сохранить совершенство багета и мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия.
    Французский багет
    eurobreads.net

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает dpa.

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    "Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия", — сказал Макрон в пятницу в эфире Europe1.

    Он напомнил о неаполитанской пицце, которая была внесена в список ЮНЕСКО в декабре 2017 года.

    "Я знаю наших пекарей — они увидели, что неаполитанцам удалось добиться признания пиццы наследием ЮНЕСКО. И они спросили: "Почему бы не багет?" И они правы", — сказал Макрон.

    По его словам, багет является частью повседневной жизни и особой историей Франции.

    Ранее во фракции российской Госдумы ЛДПР предложили ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия.

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