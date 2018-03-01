Вот вам правда о ценах на продукты — глава BRDO

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В среду, 28 февраля, Офис эффективного регулирования BRDO представит так называемый индекс вареника или индекс потребительских цен на продовольственные товары. То есть в режиме онлайн можно будет посмотреть стоимость ингредиентов для вареника, чтобы понимать, насколько они выросли в цене. Информация представлена как на всеукраинском уровне, так и в региональном разрезе. Кроме того, есть возможность сравнить индексы инфляции между странами мира. Платформа автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Мировой банк, Евростат) и представляет их в удобном виде.

Что такое "индекс вареника", в эфире радиостанции Голос Столицы подробнее рассказал глава Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Гончарук.

Как и зачем придумали такой необычный индекс потребительских цен на продовольственные товары?

— "Индекс вареника", это, скорее, очень забавная, как нам кажется, форма поговорить об очень серьезных вещах. У нас есть традиция, еще такая постсоветская, регулировать цены, то есть когда государство считает, что оно может установить какую-то фиксированную цену на продукт питания, и это приведет к тому, что цена не будет расти. На самом деле, это не так. Работает обратное. Это убивает конкуренцию, и как следствие, бизнес — как правило, производители — вынуждены делать намного менее качественный товар, продавать что попало за эти фиксированные цены, в то самое время, как стоящие, качественные продукты, они потом продаются… их цена значительно возрастает.

Разве у нас не отменили госрегулирование цен на продукты?

— Отменили, но далеко не на все, во-первых. Во-вторых, есть постоянный диалог на тему их возврата. То есть, вот эта попытка постоянно вернуть и обуздать как-то цены, запретив их повышать государством, эта иллюзия еще у многих есть. Поэтому это натолкнуло нас на мысль о том, что Украине не хватает честной информации. Очень многим журналистам, аналитикам, госслужащим нужна качественная информация о том, что же на самом деле происходит с ценами. Вареник — это продукт, который готовится из семи ингредиентов: яйца, мука, сметана, масло, соль и так далее. И это значит, что для того, чтобы посчитать, сколько стоит вареник, надо знать цены на все эти ингредиенты. Так вот, наш инструмент дает возможность теперь каждому гражданину, журналисту, аналитику в режиме онлайн наблюдать за тем, как изменяются цены по всей стране — или в отдельной области, или в целом по Украине. Это дает, в том числе, возможности делать выводы о том, на сколько на самом деле дешевеет гривна, и делать выводы об инфляции. Мы очень не хотим, чтобы кто-то манипулировал данными, пытаясь обосновать свои космические неправильные теории. И поэтому для того, чтобы дискуссия вокруг важных для страны вещей была максимально качественной, мы и пытаемся делать такие инструменты.

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Какие исходные данные берутся в качестве отправной точки этих цен?

— Мы построили работу системы таким образом, что она автоматически каждый день собирает цены с четырех больших розничных сетей супермаркетов. Это "Фоззи", "Новус", "Метро" и "Ашан". Это то, что система уже делает сейчас. Кроме того, мы используем данные Госстата и НБУ. Да, мы понимаем, что источник информации очень важно понимать людям, которые будут делать выводы, поэтому прямо там же, на этом ресурсе вы можете посмотреть, откуда конкретна взята та или иная информация. Чтобы не допустить манипуляций и дать возможность ссылаться сразу на первоисточник. Собственно, об этом мы поговорим сегодня полноценно во время презентации этого продукта. Если кому-то интересно знать больше, заходите на сайт офиса или приходите на нашу презентацию.

Какая начальная точка стоимости "индекса вареника" берется за основу?

— Берется ситуация на сегодня. У нас есть данные и за прошлые периоды, но мы считаем, что полноценно каждый день мы будем отслеживать цены на будущее. Поэтому отправной точкой можно смело считать сегодняшний день.

Насколько цифры "индекса вареника" коррелируют с цифрами Госстата по инфляции?

— Это интересный вопрос, у нас еще нет достаточной базы для сравнения. Я думаю, что мы об этом достоверно поговорим где-то через несколько месяцев, но первые наши наблюдения говорят о том, что данные Госстата — они более-менее правильные. То есть там есть определенная погрешность, 5-7%, но в общем и целом, к нашему удивлению, потому что мы вот даже думали, сейчас вот мы изобличим Госстат, покажем, что он некачественно собирает данные… а нет, на самом деле, главное, что делает Госстат — он показывает динамику. И вот эта самая динамика, она, на взгляд, близка к правде.

Чем "индекс вареника" будет эффективнее "индекса борща", индекса Биг-Мака и подобных индикаторов?

— Сам по себе индекс, это такая забавная попытка, как нам кажется, поговорить о серьезных вещах. Инструмент, который мы сегодня презентуем, будет давать вам возможность посчитать что угодно. Там будет большое количество цен на разного рода продукты питания — берите рецепт в книге рецептов, и считайте, что хотите. Хотите, плов считайте, хотите, шашлыки. Представьте, что есть базовые, по моему, их 23-и, продукта питания: курятина, гречка, сало, хлеб, сахар, яйца и так далее. И любое блюдо, которое можно приготовить из этих продуктов, вы можете придумать свой индекс и считать. Там, ваше радио может сказать: а завтра мы будем считать "индекс плова". И будете каждый день собирать данные с нашего ресурса и отслеживать. "Индекс вареника" в данном случае — это не более чем попытка привлечь внимание к серьезным темам. Он ничем не лучше и не хуже "индекса борща" или индекса Биг-Мака.

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Напомним, заслуженный экономист Игорь Полховский в эфире "ГС" спрогнозировал, что до конца года инфляция может составить порядка 20%. Он также уверен, что госрегулирование цен повлечет за собой их дальнейший рост и дефицит товаров, но инфляцию сократить не поможет.