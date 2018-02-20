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    Украинцы тратят на продукты меньше европейцев, белорусов и россиян

    (обновлено: )50324
    Средние ежемесячные расходы в Киеве на продукты питания и товары повседневного спроса семьи составили 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро.
    Яйца. Продукты питания
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Ежемесячные расходы украинцев на продукты питания и товары повседневного спроса в среднем значительно меньше расходов европейцев, передает ритейл-аудит Nielsen после проведения глобального исследования в 56 странах мира по уровню расходов людей на продукты питания.

    Цены на продукты в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе

    Средние ежемесячные расходы в Киеве на продукты питания и товары повседневного спроса семьи составили 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро.

    В то же время в Минске тратят 192 евро, в Варшаве — 178 евро, в Вильнюсе — 231 евро, в Москве — 269 евро.

    "Это было бы замечательным фактом, если бы с уровнем дохода, средней, да и с минимальной зарплатой у нас было бы все замечательно, к сожалению, здесь у нас пока серьезные проблемы, которые обязательно необходимо эффективно решать. Девальвация национальной валюты и инфляция 2015 году в 43,3% конечно повлияли на рост цен, однако заявленные ежемесячные расходы потребителей выросли на 22%", — добавили в компании.

    Ранее президент Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко назвал продукты, которое более всего подорожали в январе. В гривневом эквиваленте первая пятерка выглядит следующим образом: сало, говядина, филе и тушка курицы, яйца.

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