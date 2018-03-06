Идем на рекорд. Как за год выросли цены на мясо и колбасы

За прошлый год цены на продукты питания в Украине стремительно росли. Не обошла данная участь колбасные изделия и мясо.

Об этом сообщил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В мясную корзину вошли все виды мяса и колбасных изделий, подлежащих государственному мониторингу, а именно свинина, говядины, сало, куриная тушка и филе, вареная колбаса 1 сорта. Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%, а именно: сало — на 80%, свинина — на 55%, колбаса вареная — 34%, курица в тушке — на 31%, филе курицы — 30%, говядина — на 29%. По сравнению с прошлым годом свинина прибавила в цене 39 грн за килограмм сало — 32 грн., говядина — 26 грн., колбаса вареная и филе курицы — по 21 грн., а курица в тушке — 13 грн", — сообщает Дорошенко.

Ранее Алексей Дорошенко сообщил, что "овощная корзина" в Украине стоит дороже, чем в Польше.