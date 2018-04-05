В киевские школы и садики поставляли испорченные продукты с фекалиями

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители расследуют уголовное производство по поставкам некачественных продуктов питания в школы и садики, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В декабре прошлого года в Соломенский управления полиции обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставки в учебные заведения столицы некачественных продуктов питания. Заявители указали, что общество, которое выиграло тендер на поставку продуктов в школы, садики и другие государственные учреждения, не выполняет условия договоров. В частности его представители по собственному желанию и без предупреждений перестают привозить продукцию", — сообщили правоохранители.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования следователи получили информацию о внесении обществом тендерной документации заведомо недостоверных сведений. Например, адреса складских помещений, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинских документов работников, которые являются фиктивными и не соответствуют действительности.

Во время проведения следственных действий правоохранители получили документы по поставкам обществом в садики макарон с мышиными экскрементами, а поставленный сыр имеет истекший срок годности. Кроме того, мясо, срок годности которого, согласно инструкции по организации питания детей в дошкольных учреждениях, составляет 48 часов, поставляют только раз в неделю. Это делает невозможным его включение в рацион детей и приводит к изменениям в меню.

На нескольких объектах правоохранители изъяли образцы поставленной обществом продукции, которые были отправлены для исследование их качества. Результаты экспертизы показали, что продукты не соответствуют госстандартам Украины.

Таким образом, есть основания полагать, что должностные лица общества в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5,6 млн гривен, большая часть которых является государственными.

Сейчас по указанным фактам продолжается досудебное расследование. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, квалификацию действий представителей фирмы по поставкам некачественных товаров также предоставят сотрудники профильных служб.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовали массовые проверки производителей продуктов.