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    Готовьте кошельки. Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка

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    Пасхальная корзинка для украинцев за год подорожала почти вдвое, а стоимость паски выросла на 20%. Как подорожали продукты и сколько придется выложить на праздник - в инфографике РИА Новости Украина.
    Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка. Инфографика
    РИА Новости Украина

    За год пасхальный набор (кулич, яйца, мясо) подорожал почти вдвое — на 83%. То есть теперь за 1,5-килограммовую паску, десяток крашеных яиц и полкило буженины придется выложить 274 гривны (10,3 доллара). Год назад пасхальный набор обходился в 150 гривен (5,6 доллара).

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    В 2018 году сам кулич украинцам обойдется в 127 гривен (4,7 доллара) по сравнению с 80 гривнами (3 доллара) в 2017 году. Также почти вдвое подорожала буженина, с 114,5 гривны (4,3 доллара) до 226,7 гривны (8,5 долларов) за килограмм из-за подорожания на 36% свинины. При этом цена на сахар и дрожжи немного снизилась, на 1,2% и 55,1% соответственно. 

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