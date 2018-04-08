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    Интервью

    Бди! В Украине каждый второй продукт контрафактный

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    Недобросовестные производители заполнили рынок по вине государства, отметил директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевой продукции сегодня вступил в силу. Документ призван навести порядок в отечественных магазинах и на рынках, как ожидают специалисты. Торговые заведения будут контролировать по годовому графику, но даты визитов инспекторов останутся тайной, чтобы к этим проверкам специально не готовились в магазинах.

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    Согласно новому закону, государственные инспекторы смогут отбирать образцы еды и передавать их на исследование в лаборатории. В случае выявления нарушений качества будут составляться соответствующие акты, торговые предприятия получат предписания по исправлению недочетов. Им также смогут выписывать огромные штрафы и даже временно останавливать производство опасной продукции.

    О ситуации на рынке пищевых продуктов и как ее изменит новый закон, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Этот закон, по Вашему мнению, позитивно скажется на качестве продуктов в украинских магазинах? Или создаст как раз возможность для коррупции со стороны контролирующих органов?

    — Я убежден, что эта ситуация кардинально изменит качество продуктов питания, потому что хуже, чем есть сегодня, наверное, уже представить тяжело. Когда вы приходите в магазин и понимаете, что каждый второй продукт, который вы видите, является контрафактным, либо некачественным, либо вообще небезопасным для здоровья. Коррупционные риски, конечно же, существуют. Но они действительно постарались свести к минимуму все, что там заложено, потому что то, что может сделать на сегодняшний день инспектор Госпродпотребслужбы — это прийти в магазин, отобрать образцы с видеофиксацией, нередко еще и в присутствии представителя общественных организаций, которые занимаются защитой прав потребителей. После чего составить акт. И это все отправляется в лабораторию. А уже исследование проходит в самой лаборатории. Естественно, сама лаборатория дает заключение. Поэтому это буквально за несколько месяцев значительно исправит ситуацию. Если бы в той же Германии, которая считается, наверное, эталоном по качеству продуктов питания, не было бы контроля торговых сетей со стороны государства и общественности, там бы тоже наступил такой же хаос, который сейчас есть в нашей стране.

    То есть, этот закон должен сыграть свою позитивную роль по улучшению контроля за качеством продуктов в украинских магазинах?

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    — На протяжении уже многих лет я говорил, что государство должно возвращаться к системе защиты прав потребителей и проверки безопасности качества продуктов питания. Об этом я говорил еще с сентября 2014 года, когда государство ликвидировало старые коррумпированные органы, защиту прав потребителей, Санэпидстанцию, фитосанитарию, ветосанитарию и т. д., но на их месте не создало ничего. Соответственно, этот вакуум стали заполнять недобросовестные производители. И я объясню, почему мы скатились в такую ситуацию. Представьте, вы производите хорошую качественную продукцию. Ваш конкурент кладет туда ненатуральные ингредиенты, а заменители значительно дешевле, и продает свою продукцию процентов на 20 дешевле. В результате покупатели идут, конечно же, за более дешевой продукцией. Потому что на упаковке написано одно и то же. В результате вы понимаете, что если вы не начнете делать то же самое, то есть, производить с отклонениями от технологий, и обманывать покупателя, вы просто не сможете выжить. В результате мы пришли к тому, что действительно на сегодняшний день рынок заполонен некачественной и небезопасной продукцией. Вы помните, что в прошлом году были случаи отравления ботулизмом от рыбы? За последний год не было ни одного случая привлечения никого к ответственности даже после летальных исходов. Как вы думаете, с чем это связано? Для того, чтобы привлечь к ответственности, необходимо было прийти в магазин и отобрать образцы продукции. Для того, чтобы это сделать, необходимо было получить согласие Кабмина на проверку. По факту, на это уходило 45 дней. После этого вы исследовали и приходили к производителю, на это тоже нужно было получить отдельное разрешение Кабмина, на что тоже уходило не менее 45 дней. В результате, когда вы понимаете, что даже люди отравились и умерли, вы абсолютно не в силх что-то сделать, потому что производитель, конечно же, скажет: извините, но у меня даже не было никакой линии, и ту рыбу, которую я мог поставлять, у меня ее даже не было. Доказать ничего не могли. А с сегодняшнего дня все полномочия для этого есть.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Пишет слушатель: за последние 3 месяца закошмарили бизнес проверками как местные органы, так и государственные. Их интересует не исправление ошибок, а чтобы с ними "договорились".

    — Когда мы говорим о проверках Госпродпотребслужбы, прежде всего приходят за отбором образцов в магазины. И вот если уже экспертиза в лаборатории показывает, что товар некачественный, чаще всего проводится повторное исследование. Если оно покажет те же результаты, что вы производите некачественную продукцию, то есть, вы обманываете покупателя, указано на упаковке одно, а по факту, кладете в продукт другое, вот только после этого могут уже приходить на производство. Это не означает, что кто-то придет к вам на производство и начнет отбирать образцы для исследования. Дело в том, что на сегодняшний день и так почти всем — и государству, и общественным организациям известны основные нарушители и основные сферы нарушений. Поэтому, конечно же, основное внимание в первые месяцы будет приковано именно к ним. Есть так называемые группы риска по сферам и по отдельным продуктам, которые требуют наибольшего внимания, где и происходит наибольшее количество нарушений. Это молочная отрасль, это мясная отрасль. Поэтому я думаю, что все остальное будет уже после того, как мы наведем порядок именно здесь.

    Какие наиболее частые нарушения в той же молочной и мясной отраслях? От кого зависят эти нарушения?

    — По законодательству, которое Украина приняла уже с 2014 года, мы имплементировали европейские нормы, ответственность равномерно распределяется между производителем, поставщиком и продавцом — магазином либо человеком на рынке. Вот все они втроем или если там будет еще больше компаний, несут солидарную ответственность. Но по факту не несет никто. Поэтому, конечно же, в молочной сфере это прежде всего использование в продуктах не только молока, но и других ингредиентов: пальмового масла, даже технических жиров. При этом всем на упаковках мы с вами будем читать, что 100% молоко, что это 100% сливочное масло, что это 100% творог. А по факту оно может быть не так. А второе, по мясу, это содержание антибиотиков, которое иногда в разы превышает безопасные нормы. Поэтому, я думаю, что вот на этом прежде всего Госпродпотребслужбе в ближайшее время и стоит сосредоточиться.

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    Допустим, пришла инспекция, было предписание исправить, через неделю приходит инспектор, ему дают партию мяса на проверку, где нет антибиотиков. А еще через неделю оказывается, что вновь по старой схеме все работает.

    — Когда мы говорим об антибиотиках, так быстро не получается. Антибиотик выводится из организма животного, которым его пичкают либо для  того, чтобы оно не болело и не заразило все стадо или всех кур, либо для того, чтобы животное росло быстрее. Выводится антибиотик порядка 30 дней, поэтому, естественно, вы за месяц будете видеть следы. А для того, чтобы не класть антибиотики, необходимо вообще изменить технологии производства. Поэтому большинство производителей будут вынуждены инвестировать прежде всего в содержание животных, а это уже действительно более серьезные вещи. Поэтому исправить, например, как вы сказали, буквально за неделю, невозможно. Тем более, никто не будет приходить на производство и сразу же, например, отбирать. Кто мешает в каждой области, как оно будет происходить, отбирать образцы? И вы же понимаете, что если каждое территориальное подразделение Госпродпотребслужбы будет отбирать образцы, то, соответственно, если продукция абсолютно качественная, то, например, все 26 образцов будут хорошими. А если производитель грешит отклонением от норм, то, например, в двух образцах из 26 вы можете найти какие-то отклонения, а 24 будут хорошими. А штраф будет наложен, естественно, за два образца.

    Какие максимальные суммы штрафов предусмотрены этим законом?

    — 70 тысяч гривен. Для небольшого производителя — это значительная сумма. А для крупного — малозаметная. Но вопрос в том, что кто мешает отбирать образцы в каждом регионе отдельно, либо, например, два раза в месяц для того, чтобы более пристально следить за конкретным производителем, либо за конкретной сферой.

    Какая максимальная регулярность по проверкам?

    — Вот сейчас не установлены сроки, когда вы должны проводить. То есть, если есть факты нарушения, вы можете через неделю снова прийти в магазин и снова составить акт отбора образцов, и, соответственно, когда я говорю — отбор образцов — это значит, покупка образца. Естественно, за все это будет заплачено. Вы снова составляете акт, и снова направляете в государственную лабораторию. Если она показывает то же самое, то еще один штраф.

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    Напомним, ранее Дорошенко заявил, что благодаря новой системе госконтроля украинцы ощутят улучшение качества продуктов.

    А руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что после вступления в силу нового закона о проверках качество продуктов не улучшится за считанные дни.

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