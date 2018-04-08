Бди! В Украине каждый второй продукт контрафактный

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевой продукции сегодня вступил в силу. Документ призван навести порядок в отечественных магазинах и на рынках, как ожидают специалисты. Торговые заведения будут контролировать по годовому графику, но даты визитов инспекторов останутся тайной, чтобы к этим проверкам специально не готовились в магазинах.

Согласно новому закону, государственные инспекторы смогут отбирать образцы еды и передавать их на исследование в лаборатории. В случае выявления нарушений качества будут составляться соответствующие акты, торговые предприятия получат предписания по исправлению недочетов. Им также смогут выписывать огромные штрафы и даже временно останавливать производство опасной продукции.

О ситуации на рынке пищевых продуктов и как ее изменит новый закон, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Этот закон, по Вашему мнению, позитивно скажется на качестве продуктов в украинских магазинах? Или создаст как раз возможность для коррупции со стороны контролирующих органов?

— Я убежден, что эта ситуация кардинально изменит качество продуктов питания, потому что хуже, чем есть сегодня, наверное, уже представить тяжело. Когда вы приходите в магазин и понимаете, что каждый второй продукт, который вы видите, является контрафактным, либо некачественным, либо вообще небезопасным для здоровья. Коррупционные риски, конечно же, существуют. Но они действительно постарались свести к минимуму все, что там заложено, потому что то, что может сделать на сегодняшний день инспектор Госпродпотребслужбы — это прийти в магазин, отобрать образцы с видеофиксацией, нередко еще и в присутствии представителя общественных организаций, которые занимаются защитой прав потребителей. После чего составить акт. И это все отправляется в лабораторию. А уже исследование проходит в самой лаборатории. Естественно, сама лаборатория дает заключение. Поэтому это буквально за несколько месяцев значительно исправит ситуацию. Если бы в той же Германии, которая считается, наверное, эталоном по качеству продуктов питания, не было бы контроля торговых сетей со стороны государства и общественности, там бы тоже наступил такой же хаос, который сейчас есть в нашей стране.

То есть, этот закон должен сыграть свою позитивную роль по улучшению контроля за качеством продуктов в украинских магазинах?

— На протяжении уже многих лет я говорил, что государство должно возвращаться к системе защиты прав потребителей и проверки безопасности качества продуктов питания. Об этом я говорил еще с сентября 2014 года, когда государство ликвидировало старые коррумпированные органы, защиту прав потребителей, Санэпидстанцию, фитосанитарию, ветосанитарию и т. д., но на их месте не создало ничего. Соответственно, этот вакуум стали заполнять недобросовестные производители. И я объясню, почему мы скатились в такую ситуацию. Представьте, вы производите хорошую качественную продукцию. Ваш конкурент кладет туда ненатуральные ингредиенты, а заменители значительно дешевле, и продает свою продукцию процентов на 20 дешевле. В результате покупатели идут, конечно же, за более дешевой продукцией. Потому что на упаковке написано одно и то же. В результате вы понимаете, что если вы не начнете делать то же самое, то есть, производить с отклонениями от технологий, и обманывать покупателя, вы просто не сможете выжить. В результате мы пришли к тому, что действительно на сегодняшний день рынок заполонен некачественной и небезопасной продукцией. Вы помните, что в прошлом году были случаи отравления ботулизмом от рыбы? За последний год не было ни одного случая привлечения никого к ответственности даже после летальных исходов. Как вы думаете, с чем это связано? Для того, чтобы привлечь к ответственности, необходимо было прийти в магазин и отобрать образцы продукции. Для того, чтобы это сделать, необходимо было получить согласие Кабмина на проверку. По факту, на это уходило 45 дней. После этого вы исследовали и приходили к производителю, на это тоже нужно было получить отдельное разрешение Кабмина, на что тоже уходило не менее 45 дней. В результате, когда вы понимаете, что даже люди отравились и умерли, вы абсолютно не в силх что-то сделать, потому что производитель, конечно же, скажет: извините, но у меня даже не было никакой линии, и ту рыбу, которую я мог поставлять, у меня ее даже не было. Доказать ничего не могли. А с сегодняшнего дня все полномочия для этого есть.

Пишет слушатель: за последние 3 месяца закошмарили бизнес проверками как местные органы, так и государственные. Их интересует не исправление ошибок, а чтобы с ними "договорились".

— Когда мы говорим о проверках Госпродпотребслужбы, прежде всего приходят за отбором образцов в магазины. И вот если уже экспертиза в лаборатории показывает, что товар некачественный, чаще всего проводится повторное исследование. Если оно покажет те же результаты, что вы производите некачественную продукцию, то есть, вы обманываете покупателя, указано на упаковке одно, а по факту, кладете в продукт другое, вот только после этого могут уже приходить на производство. Это не означает, что кто-то придет к вам на производство и начнет отбирать образцы для исследования. Дело в том, что на сегодняшний день и так почти всем — и государству, и общественным организациям известны основные нарушители и основные сферы нарушений. Поэтому, конечно же, основное внимание в первые месяцы будет приковано именно к ним. Есть так называемые группы риска по сферам и по отдельным продуктам, которые требуют наибольшего внимания, где и происходит наибольшее количество нарушений. Это молочная отрасль, это мясная отрасль. Поэтому я думаю, что все остальное будет уже после того, как мы наведем порядок именно здесь.

Какие наиболее частые нарушения в той же молочной и мясной отраслях? От кого зависят эти нарушения?

— По законодательству, которое Украина приняла уже с 2014 года, мы имплементировали европейские нормы, ответственность равномерно распределяется между производителем, поставщиком и продавцом — магазином либо человеком на рынке. Вот все они втроем или если там будет еще больше компаний, несут солидарную ответственность. Но по факту не несет никто. Поэтому, конечно же, в молочной сфере это прежде всего использование в продуктах не только молока, но и других ингредиентов: пальмового масла, даже технических жиров. При этом всем на упаковках мы с вами будем читать, что 100% молоко, что это 100% сливочное масло, что это 100% творог. А по факту оно может быть не так. А второе, по мясу, это содержание антибиотиков, которое иногда в разы превышает безопасные нормы. Поэтому, я думаю, что вот на этом прежде всего Госпродпотребслужбе в ближайшее время и стоит сосредоточиться.

Допустим, пришла инспекция, было предписание исправить, через неделю приходит инспектор, ему дают партию мяса на проверку, где нет антибиотиков. А еще через неделю оказывается, что вновь по старой схеме все работает.

— Когда мы говорим об антибиотиках, так быстро не получается. Антибиотик выводится из организма животного, которым его пичкают либо для того, чтобы оно не болело и не заразило все стадо или всех кур, либо для того, чтобы животное росло быстрее. Выводится антибиотик порядка 30 дней, поэтому, естественно, вы за месяц будете видеть следы. А для того, чтобы не класть антибиотики, необходимо вообще изменить технологии производства. Поэтому большинство производителей будут вынуждены инвестировать прежде всего в содержание животных, а это уже действительно более серьезные вещи. Поэтому исправить, например, как вы сказали, буквально за неделю, невозможно. Тем более, никто не будет приходить на производство и сразу же, например, отбирать. Кто мешает в каждой области, как оно будет происходить, отбирать образцы? И вы же понимаете, что если каждое территориальное подразделение Госпродпотребслужбы будет отбирать образцы, то, соответственно, если продукция абсолютно качественная, то, например, все 26 образцов будут хорошими. А если производитель грешит отклонением от норм, то, например, в двух образцах из 26 вы можете найти какие-то отклонения, а 24 будут хорошими. А штраф будет наложен, естественно, за два образца.

Какие максимальные суммы штрафов предусмотрены этим законом?

— 70 тысяч гривен. Для небольшого производителя — это значительная сумма. А для крупного — малозаметная. Но вопрос в том, что кто мешает отбирать образцы в каждом регионе отдельно, либо, например, два раза в месяц для того, чтобы более пристально следить за конкретным производителем, либо за конкретной сферой.

Какая максимальная регулярность по проверкам?

— Вот сейчас не установлены сроки, когда вы должны проводить. То есть, если есть факты нарушения, вы можете через неделю снова прийти в магазин и снова составить акт отбора образцов, и, соответственно, когда я говорю — отбор образцов — это значит, покупка образца. Естественно, за все это будет заплачено. Вы снова составляете акт, и снова направляете в государственную лабораторию. Если она показывает то же самое, то еще один штраф.

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Напомним, ранее Дорошенко заявил, что благодаря новой системе госконтроля украинцы ощутят улучшение качества продуктов.

А руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что после вступления в силу нового закона о проверках качество продуктов не улучшится за считанные дни.