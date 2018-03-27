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    Экономика

    В Украине ужесточат проверки производителей продуктов

    (обновлено: )20311
    Производителей будут проверять по-новому и без предупреждений, поскольку вступит в силу соответствующий закон. Производителей, перевозчиков или магазины будут оценивать по степени риска.
    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. С 4 апреля в Украине заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов, сообщает ТСН.ua.

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    Производителей будут проверять по-новому и без предупреждений, поскольку вступит в силу соответствующий закон. Производителей, перевозчиков или магазины будут оценивать по степени риска.

    "Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где реализуют свежее мясо", — поясняет издание.

    За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен. В случае выявления на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства.

    Ранее сообщалось, что ежемесячные расходы украинцев на продукты питания и товары повседневного спроса в среднем значительно меньше расходов европейцев.

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