Лучше, больше и... дороже? Власти взялись за качество продуктов

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Закон против продуктовой анархии

После 4 апреля вступает в силу закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных". По словам авторов документа, новый документ создает условия устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок бизнеса, что позволит свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.

В частности, предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

Также, согласно новому закону, инспекторы Госпотребслужбы будут осуществлять проверки согласно акту проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки и должен быть публичным. За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 тыс. грн — в зависимости от правонарушения.

Если будут обнаружены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или обращение продуктов или кормов.

Ранее качество продуктов проверяли сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, однако та не работает уже два года. Полномочия контрольного органа теперь полностью передается Госпродпотребслужбе.

"Госпродпотребслужба на протяжении нескольких лет имела права вроде бы на проверку, но при этом всем действовал мораторий на проверку малого, среднего бизнеса, и не были до конца урегулированы полномочия по проверке защиты прав потребителей, а также по контролю за безопасностью продуктов питания. С 4 апреля такие права уже будут. Эти органы уже будут проверять магазины и рынки на присутствие недобросовестной продукции. Я думаю, что сначала это коснется нескольких сотен позиций. После этого, естественно, будет проверен гораздо больший ассортимент. Я надеюсь, что к концу года подобные проверки коснутся уже нескольких процентов всех продуктов, которые есть на рынке, и мы увидим, что на самом деле мы эти несколько лет потребляли", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, на Госпродпотребслужбу мораторий на проверки малого бизнеса не распространяется.

"Они будут приходить, отбирать образцы, отправлять в лабораторию на экспертизу. Если эта лаборатория будет выявлять нарушения в составе, будет накладываться штраф. Если будут найдены нарушения маркировки, то есть, если в сертификате будет указано одно, а на упаковке другое - а сертификат вы никогда не потребуете, а можете купить продукт только исключительно на основании того, что написано на нем самом - если такие нарушения будут выявлены, то уже будет штраф", — отметил эксперт.

По словам Дорошенко, в последние годы качество продуктов питания сильно ухудшилось, поскольку исчезли проверки и снизился уровень платежеспособности населения. После девальвации гривны наши доходы сильно снизились, в результате мы стали считать каждую гривну и выбирать самые дешевые продукты.

"Естественно, в последние годы, когда доходы еще раз снизились, производители стали нам предлагать то, что мы хотим приобрести, то есть самый недорогой товар. А когда еще нет контроля за тем, что ты производишь, предлагаешь и продаешь, то, естественно, есть большой соблазн заменить что-то, какой-то продукт напичкать его дешевыми ингредиентами, например, вместо мяса - сою, вместо молока - пальмовое масло. Таким образом, вы можете получить дополнительно от 10 до 50% прибыли. Ведь ни для кого не секрет, что экспертизы показывают, что некоторые образцы сливочного масла на 100% состояли из пальмового масла, а сейчас даже еще дальше пошли — это уже технические жиры", — заявил Дорошенко.

Коррупция превратит проверки в фикцию

Возникает вопрос, как будут работать очередной «евроинтеграционный» закон в насквозь коррупционной системе государственного управления.

"С одной стороны, это правильно, что надо следить за качеством продуктов, что это один из элементов защиты потребителей, но мы же знаем, как это делается, закон никак не гарантирует того, что инспекторы будут ходить просто так и собирать мзду.

Когда разбалансирована вся система госуправления, то даже хороший и необходимый закон не будет работать. С Госпотребслужбой долгое время не знали что делать, то расформировывали, то присоединяли, то меняли. Однако как их не пересаживай, ничего не получалось. Я рада что закон есть, но печально то, что бизнес потихоньку зажимают. Там зажали, тут зажали.

Проверки и контроль нужен, но не в таких условиях, но не при разбалансированной системе госуправления. Думаю, этот закон не будет работать, это очередной инструмент выкачивания денег из бизнеса", — заявила РИА Новости Украина вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Юлия Дроговоз.

Впрочем, по мнению Дорошенко, закон будет работать даже в условиях неэффективной государственной системы.

"Все в этом мире подчиняется законам маятника. Сначала он ходит в одну сторону, когда нет никакого контроля, потом, естественно, он пойдет в сторону, когда может быть больше возможность в сторону взяток, но, поверьте, что это очень быстро пройдет, потому что лаборатории будут практически государственные, потому что Госпродпотребслужба будет отправлять на проверку в гослаборатории. Соответственно, отбирается несколько образцов, один из которых отправляется, остальные закладываются для сравнения. Поэтому, это будет очень тяжелый процесс. Если это будет еще контролироваться общественностью, то, поверьте, коррупция практически невозможна", — заявил эксперт.

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Пока все "европейские» реформаторские законы, столкнувшись с нашими реалиями, превращались в фарс. Насколько эффективно будет работать новый закон о госконтроле за качеством продуктов питания, покажет суровая украинская действительность.