Тренд дня: "украинцы тысячами покидают Украину - сплошная "перемога"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине уже нет проблем с безработицей, считает президент Петр Порошенко.

"Уже нет проблемы безработицы, есть проблема с точностью до наоборот. Понятно, что это средняя температура по палате – где-то людям негде работать, а где-то на квалифицированную рабочую силу охотятся рекрутеры, в том числе и иностранные", – заявил Порошенко.

По его словам, этому способствует подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, действие которой создает свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

"Украина становится частью европейского рынка труда. Это является объективным фактором – с этим сталкивались все новые члены ЕС и соседних стран. Но этот фактор побуждает владельцев бизнеса и топ-менеджмент увеличивать зарплаты в стране. Хочу сказать, что тенденция очень позитивная", – уточнил глава государства.

Политический эксперт Юрий Романенко в контексте заявлений о безработице отметил, что ничто так не иллюстрирует виртуальность украинского государства как Госкомстат.

"Вот смотришь и душа радуется за эту виртуальную страну. Безработица 1,5%. Сплошная перемога. А потом ставишь простой вопрос — почему украинцы уезжают сотнями тысяч работать в неблагополучные страны Европы, где безработица за 10%. Ну, типа Испании (16,4%), Италии (11%), Франция (9,2%). Наконец, миллионами едут в относительно неблагополучную Польшу, где безработица составляет 4,4% или в 3 (три раза выше), чем в официальной Украине. И вот этой статистике, что я вам даю ниже, вся суть нашего государства", — написал Романенко в Facebook.

По его мнению, в Украине все "как бы" — как бы статистика, как бы экономика, как бы парламент, что строчит ничего не значащие обращения к народам мира, президент, как бы гарант, как бы правительство, что "строчит о перемогах, как бы образование, как бы медицина, как бы свобода, равенство, братство".

Скриншот с сайта Facebook

"И вот едешь на машине и слушаешь на фмке очередную вдохновленную речь о том, как корабли бороздят просторы параллельной Вселенной и начинаешь думать: "Может я все-таки шизофреник", а потом колесом в яму, так что диск лопает и сразу приходишь в себя", — поделился наблюдением политэксперт.

Романенко напомнил, что по итогам января-февраля 2018 года в Украине были без работы 1,7 млн человек из 17,9 млн человек в возрасте 15-70 лет, которые считаются экономически активным слоем населения.

"То есть без работы оставался каждый десятый трудоспособный украинец, отмечает Государственная служба статистики. Уровень занятости граждан составлял: в возрасте 15-70 лет — 56,1%, в трудоспособном возрасте — 64,5%. Уровень безработицы среди экономически активных граждан в возрасте 15-70 лет составил 9,5%, а трудоспособного возраста — 9,9%. По данным Государственной службы занятости, количество зарегистрированных безработных на конец февраля 2018 года составляло 383,7 тыс. человек, из них помощь по безработице получали 82,5%", — перечислил Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

Эксперт акцентировал, что более половины (52,3%) от общего количества безработных составляли женщины, а уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец февраля 2018 года составил 1,5% населения трудоспособного возраста, в сельской местности — 2,4%, в городских поселениях — 1,1%.

"Среднеучетное количество безработных, которые получали помощь по безработице в феврале 2018 года, составило 327,7 тыс. лиц. Средний размер помощи по безработице составил 2357 грн, что составляет 63,3% законодательно определенного размера минимальной заработной платы (3723 грн)", — резюмировал Романенко.

Экономист Виктор Скаршевский в свою очередь проанализировал данные Национального банка Украины по платежному балансу, назвав ключевые моменты.

"Иностранные инвесторы обходят Украину десятой дорогой. Сумма инвестиций находится на уровне конца 90-х прошлого столетия и продолжает снижаться в 2018 году. Минус 20 лет. Яркий индикатор "успешности" проводимых экономических реформ. Иностранные туристы солидарны с иностранными инвесторами и также объезжают и облетают Украину. Валютные поступления от них, по сравнению с 2013, снизились в 5 раз. Яркий индикатор "безопасности", — отметил Скаршевский.

Он подчеркнул, что ярким индикатором дефицитности украинской экономики является показатель дефицита внешней торговли товарами с 2015 года, который увеличился в 3 раза и в текущем году может достигнуть $12 млрд.

Скриншот с сайта Facebook

"Украинские гастарбайтеры в прошлом году перечислили/привезли в Украину рекордную сумму за всю историю независимости — $9,2 млрд. Судя по тенденциям — в этом году рекорд будет побит и в Украину зайдет $11 млрд. Яркий индикатор трудовой миграции. В последний год украинскому сырьевому экспорту активно помогают растущие цены металл и руду, а также рекордные урожаи зерновых. Яркий индикатор зависимости от внешних факторов", — разъяснил Скаршевский.

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До того момента, пока украинская экономика будет оставаться сырьевой, состояние платежного баланса Украины будет зависеть от внешних факторов, лояльности международных кредиторов и интенсивного выезда украинских трудовых мигрантов. Впрочем, все как и в других классических сырьевых колониях, подвел итог экономист.

Скриншот с сайта Facebook

Экономический эксперт Александробратил внимание, что министры и большинство нардепов вбивают в головы украинцев тезис о том, что не надо им думать ни о каких проблемах, т.к. все решит рынок или все отрегулируют деньги, приведя отношения на рынке труда и обществе в состояние равновесия. При этом заявляя, что именно финансы, прежде всего, кредиты МВФ обеспечат эффективное использование всех ресурсов.

"Но в жизни-то люди видят, что эта догматика политиков не имеет ничего общего с реальностью в Украине. Ведь если в коррумпированной Украине деньги решают всё, то большинство граждан оказывается за бортом благополучной жизни того очень тонкого слоя счастливчиков с большими деньгами. Все остальные – чужие на этом празднике жизни: за последние 10 лет более две трети украинского населения не имеют никаких сбережений. Они все эти годы в кризисе, "наверху" что-то меняется, а у них ничего", — резюмировал Гончаров.

Скриншот с сайта Facebook

Киевский журналист Вячеславв контексте уничтожения экономики считает, что происходящее с Украиной не является частью некоего хитрого плана.

"Возможно, нас просто тащат невидимые силы истории. Тем не менее, всё имеет понятную конечную цель – встраивание данной территории в новый глобальный западный мир. Для этого уничтожается большая, "ненужная" часть экономики. Для этого же разрушается культурная идентичность населения, насаждается протестантизм, либеральные ценности и масс-культура. Плохо это или хорошо? Не знаю. В любом случае это, похоже, неизбежно", — спрогнозировал журналист.

Чечило уточнил, что место украинцев в новом мире архитекторами системы видится где-то на третьих-четвертых ролях, а Украина как нация и как государство с этой ролью согласна.

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Политэксперт Елена Дьяченко также прогнозирует хаос в сфере нацбезопасности и обороны после принятия в целом проголосованного накануне в первом чтении законопроекта о национальной безопасности.

"В определениях терминов перепутаны в винегрет война, военный конфликт и вооруженный конфликт. Прочла несколько раз, но так и не поняла, кому же и в каких ситуациях будут подчиняться Вооруженные Силы — Главнокомандующему ВСУ, начгенштаба ВСУ или Командующему Объединенными силами. Что именно будут делать Генштаб ВСУ, Объединенный оперативный штаб ВСу и ставка верховного главнокомандующего из закона тоже неясно. Появятся какие-то необозначенные больше нигде непонятные правоохранительные органы со специальными полномочиями. Кабмину приписали какую-то неясную функцию гражданского контроля над Вооруженными Силами и др. силовыми структурами", — отметила Дьяченко.

По ее данным, контрольные полномочия над сектором безопасности и обороны президента и СНБОУ не очень разграничены.

Скриншот с сайта Facebook

"То есть при случае Турчинов с радостью, если что. Похоже, все это сделано для того, чтобы без объявления военного положения использовать армию, не называя ее армией. Готовьтесь в общем, к урезанию прав и свобод как при военном положении без его объявления парламентом", — подытожила Дьяченко.