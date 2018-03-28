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    Экономика

    Названы продукты, которые подешевели в Украине больше всего

    (обновлено: )221
    Среди прочего наблюдался ценовой спад по гречневой крупе (-1,3%). Однако некоторые продукты питания подорожали, в том числе картофель и колбаса - на 0,2% и 0,5% соответственно.
    Яйца
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. За месяц в Украине среди социальных продуктов питания больше всего подешевели яйца и курятина — на 2,3% и 1,8% соответственно, передает УНН со ссылкой на инфляционный барометр.

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    Также наблюдался ценовой спад по гречневой крупе (-1,3%).

    Однако некоторые продукты питания подорожали, в том числе картофель и колбаса — на 0,2% и 0,5% соответственно.

    А к примеру, капуста прибавила в цене 50,3%, свекла — 49,3%, свинина — 9,6%, макароны — 7,7%.

    Как сообщалось ранее, с апреля санкции в отношении недобросовестных производителей пищевых продуктов, кормов, побочных продуктов животного происхождения станут намного строже.

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