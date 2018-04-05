В Украине стартовали массовые проверки производителей продуктов

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планирует в апреле отчитаться о проверках операторов рынка пищевых продуктов по итогам 1-го квартала (январь-март). Об этом сообщают "Українськi новини" со ссылкой на главу службы Владимира Лапу.

По его словам, фактически служба уже работает за пределами моратория на проверки в сфере безопасности пищевых продуктов.

"Мы уже начали проверки, где-то с середины февраля, после того, как было обнародовано постановление Кабмина о перечне органов государственного надзора, на которые не распространяется мораторий. Кроме того, в этом году даже по закону "Об основах государственного контроля и надзора" сфера безопасности пищевых продуктов выведена из-под действия моратория, то есть, фактически уже за первый квартал этого года будут результаты. Я думаю, что мы ближе к 10 апреля аккумулируем и обнародуем информацию о результатах государственного контроля и надзора за 1-й квартал", — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля в Украине заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.