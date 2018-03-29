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    Эксперт о некачественной молочной продукции на прилавках Украины

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    Член правления общественной организации "Споживча довіра", главный редактор журнала "Споживча довіра" Елена Куликова сообщила о некачественной молочной продукции в Украине.
    РИА Новости Украина/Youtube

    Говоря о сливочном масле, Куликова напомнила, что это традиционный молочный продукт, который должен быть изготовлен только из коровьего молока и продуктов его переработки.

    "В начале этого года мы проверяли масло. Сделали достаточно масштабный отбор. Отобрали порядка 50 образцов. Результаты немножко нас порадовали. Будем надеяться, что так будет и дальше", — сообщила она в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Но при этом она добавила, что в трети отобранных образцов были найдены определенные нарушения.

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