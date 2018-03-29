Эксперт о некачественной молочной продукции на прилавках Украины

Говоря о сливочном масле, Куликова напомнила, что это традиционный молочный продукт, который должен быть изготовлен только из коровьего молока и продуктов его переработки.

"В начале этого года мы проверяли масло. Сделали достаточно масштабный отбор. Отобрали порядка 50 образцов. Результаты немножко нас порадовали. Будем надеяться, что так будет и дальше", — сообщила она в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Но при этом она добавила, что в трети отобранных образцов были найдены определенные нарушения.