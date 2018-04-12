С начала года в ВСУ поставили 78 тонн некачественных продуктов питания

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. С начала 2018 Вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания, сообщил майор Александр Цвилиховский во время брифинга в Министерстве обороны.

"Не допущено на обеспечение Вооруженных сил Украины почти 78 тонн некачественных или опасных пищевых продуктов и более 30 000 комплектов наборов сухих продуктов", — сказал Цвилиховский, которого цитирует Радио Свобода.

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По его словам, за первый квартал 2018 учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины провели почти три тысячи исследований образцов пищевых продуктов.

В конце марта сообщалось, что 23 подразделения Вооруженных сил Украины перешли на питание "по каталогам" с возможностью индивидуальной корректировки рациона, в соответствии со стандартами НАТО.

Отметим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, весенний призыв доказывает отсутствие реформ в ВСУ.