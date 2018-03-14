наверх
14.03.201819:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Горим, не горим? Соцсети о ЧП на полигоне "Широкий лан"

    (обновлено: )61831
    Нашумевший на всю страну скандал на военном полигоне "Широкий Лан" не на шутку растревожил и соцсети: в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семь пострадали. Что стало причиной трагедии и что предприняли власти?
    После критики на полигоне ВСУ Широкий лан навели порядок
    Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Из воды да в полымя — многострадальный полигон "Широкий лан" опять в эпицентре скандала. В ночь на вторник, 13 марта, во время пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий погиб и семь пострадали. В пресс-службе сухопутных войск ВСУ сообщили: палатка загорелась "в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой".

    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

    Подробнее о ЧП рассказал известный волонтер Юрий Мысягин: причиной пожара стала неосторожность при разжигании "буржуйки" одной из палаток военнослужащих. "Сырые дрова, попытка плеснуть в буржуйку бензин чтобы дрова начали гореть — привели к этой страшной трагедии. Но — это уже не первая подобная трагедия. Были уже неоднократно пожары, в том числе на этом же полигоне и по подобной причине. Тогда тоже погибли люди", — пишет Мысягин на своей странице в Facebook.

    Примечательно, что за последнюю неделю это уже второй скандальный случай на полигоне "Широкий лан". Ранее в соцсетях появились фото, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной. За два дня до пожара 56-й отдельная мотопехотная бригада ВСУ заявила, что недостатки устранены, а условия проживания военных улучшены. В соцсетях оба резонансные ЧП на полигоне "Широкий лан" получили немалую огласку:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом