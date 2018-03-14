Горим, не горим? Соцсети о ЧП на полигоне "Широкий лан"

Фото со страницы Facebook 56-й отдельной мотопехотной бригады

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Из воды да в полымя — многострадальный полигон "Широкий лан" опять в эпицентре скандала. В ночь на вторник, 13 марта, во время пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий погиб и семь пострадали. В пресс-службе сухопутных войск ВСУ сообщили: палатка загорелась "в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой".

Подробнее о ЧП рассказал известный волонтер Юрий Мысягин: причиной пожара стала неосторожность при разжигании "буржуйки" одной из палаток военнослужащих. "Сырые дрова, попытка плеснуть в буржуйку бензин чтобы дрова начали гореть — привели к этой страшной трагедии. Но — это уже не первая подобная трагедия. Были уже неоднократно пожары, в том числе на этом же полигоне и по подобной причине. Тогда тоже погибли люди", — пишет Мысягин на своей странице в Facebook.

Примечательно, что за последнюю неделю это уже второй скандальный случай на полигоне "Широкий лан". Ранее в соцсетях появились фото, сделанные военными на полигоне. Их палатки были залиты водой, дорога по палаточному лагерю была непроездной. За два дня до пожара 56-й отдельная мотопехотная бригада ВСУ заявила, что недостатки устранены, а условия проживания военных улучшены. В соцсетях оба резонансные ЧП на полигоне "Широкий лан" получили немалую огласку:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook