Аграрная "сверхдержава": процветание или бедность?

Виктор Скаршевский, экономический аналитик

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина является аграрной страной, поэтому аграрный сектор является драйвером для роста украинской экономики. Предыдущий посол США в Украины Джеффри Пайетт пошел еще дальше и заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Примечательно, что об этом он заявил на открытии очередного зернового терминала.

Если Украина изберет аграрный вектор развития экономики, приведет ли он к экономическому процветанию? Как ни смотри, изнутри или извне — ответ отрицательный. Разберем по-полочкам.

Взгляд изнутри

Сельское хозяйство — явно не драйвер экономического роста в Украине. Ни в исторической перспективе, ни в будущем.

Чем выше экономический рост в Украине, тем ниже доля сельского хозяйства в украинской экономике. Зависимость практически функциональная — коэффициент корреляции между этими показателями составляет 91% (см. График "Динамика ВВП и доля сельского хозяйства в экономике Украины в 2000-2017").

Данные Госслужбы статистики Украины Динамика ВВП и доля сельского хозяйства в Украине

При росте ВВП в 2001-2008 годах доля сельского хозяйства в украинской экономике неуклонно снижалась — с 17% до 7%. В кризисные и застойные годы 2008 и 2013-2015 доля сельского хозяйства резко повысилась — с 8% до 14%. В 2016-2017 годах украинская приросла на 5%, а доля сельского хозяйства снизилась с 14% в 2015-м до 12% в 2017-м.

Более того, в 2017 году мы увидели прямо противоположную картину — ВВП вырос на 2,5%, а сельское хозяйство — снизилось на 2,7%. Да уж, такой себе драйвер.

Так что сельское хозяйство, несмотря на рекордные урожаи последних 2-х лет, никакой не драйвер экономического роста и быть им не может.

Другая, фундаментальная проблема украинской экономики состоит в том, что когда снижалась доля сельского хозяйства в 2000-х годах, оно было замещено не производством высокотехнологической продукцией машиностроения, а другими сырьевыми отраслями с низкой добавочной стоимостью — металлом и рудой.

На данный момент происходит обратная тенденция — доля экспорта металлургии в общем экспорте снижается, а доля экспорта сельского хозяйства, на 80% сырьевого, в 2017 году увеличилась до 40%.

Взгляд извне. В сравнении

Есть ли в мире процветающие страны, с большой долей сельского хозяйства в своей экономике? Ответ отрицательный (см. График "ВВП на душу населения и доля сельского хозяйства в 184 странах мира и зигзаги Украины").

Наибеднейшие страны мира имеют наибольшую долю сельского хозяйства.

Данные Всемирного банка Сравнение ВВП на душу населения и доли сельского хозяйства

Если посмотреть долю сельского хозяйства в экономике не по отдельным странам, а по группам стран, разбитым по доходам — мы также увидим наглядную картину.

У стран с высоким доходом доля сельского хозяйства составляет всего 1,4%, а у беднейших стран — более 30%.

Кстати, у, на первый взгляд аграрной страны, Голландии, которая кормит полмира — доля сельского хозяйства в экономике составляет всего 1,8%, а количество занятых в этой отрасли — всего 1%. В Украине же, доля сельского хозяйства составляет более 12%, а количество занятых — 17%. Голландия отнюдь не аграрная страна, в отличие от Украины.

Зависимость, корреляция, между бедностью и долей сельского хозяйства высочайшая — 75%.

Данные Мирового банка Сравнение уровня бедности и доли сельского хозяйства в экономике

Еще один интересный факт. В 2018 году ООН опубликовал список стран, испытывающих проблемы с продовольствием — Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан и другие.

В этих голодающих странах доля сельского хозяйства составляет в среднем 30%, как и положено беднейшим странам. Кстати, впервые в этот список вошла Украина с 1,2 млн голодающих человек.

Получается, что страны, которые в наибольшей степени подверженные риску наступления голода, являются сельскохозяйственными. Звучит как парадокс. Но это только на первый взгляд. Все очень просто. Если в сельскохозяйственной стране по каким-либо причинам неурожай, то у нее не будет денег на покупку импортного продовольствия. Ведь других, несырьевых секторов, зарабатывающих валюту, по сути в этих странах и нет.

Куда дальше?

Как было показано выше, Украина уже, по факту, является аграрной страной, но почему-то не сверхдержавой.

Ставка на сельское хозяйство с игнорированием развития промышленного потенциала, как это происходит сейчас, переведет и окончательно закрепит украинскую экономику в группе беднейших стран мира. Украина, на графике "ВВП на душу населения и доля сельского хозяйства в экономике и зигзаги Украины" будет двигаться все правее и ниже.

Ведь и без того мизерные иностранные инвестиции последних нескольких лет направляются в развитие экспортного потенциала сельскохозяйственного сырья. Об инвестициях в машиностроение и речи нет. Речь идет только о закупке готовой машиностроительной продукции. Именно на это направлена экономическая политика нынешнего правительства. Недавние примеры — закупка железнодорожных локомотивов в США, закупка французских вертолетов, закупка б/у-шных трамваев.

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Может кредиты международных финансовых организаций помогут Украине от сельскохозяйственного вектор? Нет. И они направлены в развитие инфраструктуры экспорта сырья, прежде всего, сельскохозяйственного. Мы же не слышим сообщений, что ЕБРР или Мировой банк решили профинансировать модернизацию Антонова, Южмаша или других машиностроительных предприятий. Это не упрек, они ведь не обязаны выращивать себе конкурентов в высокотехнологических отраслях. Но это — факт.

Если Украина хочет вырваться из порочного круга сырьевой, я бы сказал, колониальной бедности, не желает жить от кризиса к кризису и наблюдать "восстановление" экономики в виде отскока дохлой кошки, а решит превратиться из дохлой кошки в экономического тигра, необходимо делать ставку на развитие высокотехнологических отраслей. Как показывает опыт развитых стран и успешных развивающихся стран — другого пути войти в клуб стран с высоким доходом — нет. Каким образом и при каких условиях, тема отдельного разговора.