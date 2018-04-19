Гройсман назвал главную проблему экономики Украины

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что главная проблема экономики Украины — давление внешнего долга.

"Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", — цитирует главу правительства УНИАН.

По его словам, большая часть внешнего долга была накоплена до 2014 года. Он добавил, что правительство сумело снизить соотношение долга к ВВП страны, однако Киеву все еще требуется финансовая помощь.

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Только на обслуживание внешнего долга в этом году придется потратить 130 миллиардов гривен (свыше 4,9 миллиарда долларов — Ред.), подчеркнул глава правительства. Если программа сотрудничества с МВФ не будет выполняться, Киеву будет нелегко "давать ответы на эти вызовы", добавил Гройсман.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый.