Кроме того, в документах есть оффшоры, зарегистрированные на президента Украины Петра Порошенко, главу АП Бориса Ложкина, экс-премьера Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который значится как гражданин России.
Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что бизнес развитых стран, с развитыми правовыми системами, привык работать прозрачно, и они хотят такого же прозрачного и открытого заработка, что невозможно в Украине.
Очень важно, как проголосуют голландцы. Если они скажут "нет" Ассоциации с Украиной, то это даст сигнал другим "европессимистам" в Европе выносить те же вопросы на референдумы и начнется цепная реакция, считает политолог Руслан Бортник.
Международный оффшорный скандал, затронувший и ряд высших должностных лиц Украины (в том числе и президента Петра Порошенко) негативно повлияет на результаты голландского референдума, считают эксперты.
"Панамский скандал" открывает возможность более жесткой критики и наступления на президента Порошенко со стороны активистов, журналистов и части элиты, которая желает смены действующей власти, считает политолог Михаил Погребинский.
Проект The Panama Papers, уже получивший название "Панамагейт", вероятно, станет самым громким коррупционно-оффшорным скандалом последних лет. Хотя компроматы на "сильных мира сего" далеко не впервые становятся достоянием общественности.
Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон покинул интервью шведской телекомпании SVT после того, как журналисты поставили политику неудобный вопрос об офшорной компании, владение которой ему приписывают, сообщает Guardian.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".