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    офшоры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Борис Колесников
    Компания "Конти" Колесникова и брата Ахметова оказалась среди оффшоров
    10:45 10.05.2016
    3043"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Кроме того, в документах есть оффшоры, зарегистрированные на президента Украины Петра Порошенко, главу АП Бориса Ложкина, экс-премьера Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который значится как гражданин России.
    Трезубец - символ Украины
    Инвестировать в Украину неинтересно и небезопасно - эксперт
    18:03 18.04.2016
    386
    Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что бизнес развитых стран, с развитыми правовыми системами, привык работать прозрачно, и они хотят такого же прозрачного и открытого заработка, что невозможно в Украине.
    Государственная фискальная служба
    После проверки ГФС Порошенко грозит дисциплинарная ответственность - эксперт
    21:35 05.04.2016
    249"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Государственная фискальная служба планирует проверить президента Украины Петра Порошеко на предмет нарушений, в частности, есть ли в контексте дела с офшорами конфликт интересов.
    Mossack Fonseca
    Эксперт: не храните деньги в сберегательной кассе
    17:33 05.04.2016
    1049"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что все крупные предприятия страны так или иначе имеют оффшорную юрисдикцию.
    Украина и Европейский союз
    Бортник: референдум в Голландии может вызвать цепную реакцию в Европе
    17:11 05.04.2016
    1255Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Очень важно, как проголосуют голландцы. Если они скажут "нет" Ассоциации с Украиной, то это даст сигнал другим "европессимистам" в Европе выносить те же вопросы на референдумы и начнется цепная реакция, считает политолог Руслан Бортник.
    Mossack Fonseca
    "Панама-гейт" негативно отразится на результатах голландского референдума
    17:00 05.04.2016
    807"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Международный оффшорный скандал, затронувший и ряд высших должностных лиц Украины (в том числе и президента Петра Порошенко) негативно повлияет на результаты голландского референдума, считают эксперты.
    Протесты в Рейкьявике из-за оффшорного скандала, в который вовлечен премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон
    Премьер Исландии готов распустить парламент в связи с "оффшорным скандалом"
    15:58 05.04.2016
    118"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона, если депутаты Независимой партии не хотят поддерживать правительство, то он распустит парламент и назначит новые выборы.
    Мирослава Гонгадзе. Архивное фото
    Гонгадзе: на ТВ проверяют этичность расследования об оффшорах Порошенко
    22:18 04.04.2016
    569"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По информации Мирославы Гонгадзе, редакционный совет "Громадского ТВ" принял решение рассмотреть материалы программы "Слидство.Инфо" на предмет соблюдения редакционных стандартов.
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    В Белом доме прокомментировали "панамские документы" Порошенко
    21:20 04.04.2016
    2184"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, если сравнить работу президента Порошенко с его предшественником, то очевидно, что в Украине добились важного прогресса.
    Янина Соколовская
    Слово "оффшоры" в контексте фамилии президента будет продолжать звучать - эксперт
    20:58 04.04.2016
    417"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По мнению политического эксперта Янины Соколовской, история с оффшорами может нанести очень серьезный урон имиджу президента Украины Петра Порошенко и его политической силы.
    Магазин Roshen в Киеве
    Договор о продаже Roshen не заключен, говорить не о чем - эксперт
    20:48 04.04.2016
    829"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По мнению эксперта в сфере международного права Евгения Огаркова, в связи с тем, что договор о продаже Roshen не был подписан, обвинения в адрес президента Петра Порошенко некорректны.
    Назар Холодницкий
    Антикоррупционная прокуратура и НАБУ изучат панамские документы
    19:11 04.04.2016
    140"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, надо проанализировать все данные, и когда будет собрана информация, тогда давать и правовую, и юридическую, и моральную оценку
    Михаил Погребинский
    Погребинский об оффшорах Порошенко, рейтинге Порошенко и импичменте Порошенко
    16:33 04.04.2016
    5863"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    "Панамский скандал" открывает возможность более жесткой критики и наступления на президента Порошенко со стороны активистов, журналистов и части элиты, которая желает смены действующей власти, считает политолог Михаил Погребинский.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Труханов прокомментировал информацию о российском гражданстве
    16:10 04.04.2016
    2807"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По заявлению городского головы Одессы Геннадия Труханова, информация о его российском гражданстве и об оффшорах не соответствует действительности.
    Mossack Fonseca
    Шпионские разоблачения: "Панама-гейт", WikiLeaks, Сноуден
    16:02 04.04.2016
    4630"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Проект The Panama Papers, уже получивший название "Панамагейт", вероятно, станет самым громким коррупционно-оффшорным скандалом последних лет. Хотя компроматы на "сильных мира сего" далеко не впервые становятся достоянием общественности.
    Премьер Исландии покинул интервью после вопроса о его оффшоре
    Премьер Исландии покинул интервью после вопроса об оффшоре 
    10:42 04.04.2016
    749"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон покинул интервью шведской телекомпании SVT после того, как журналисты поставили политику неудобный вопрос об офшорной компании, владение которой ему приписывают, сообщает Guardian.
    Доллары
    Крупная утечка о владельцах оффшоров: Панама готова к сотрудничеству
    10:12 04.04.2016
    1951"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В материалах, опубликованных Suddeutsche Zeitung, упоминались президент Петр Порошенко, а также ряд лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину.
    Документы
    В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку документов
    04:54 04.04.2016
    763
    По словам представителя юридической компании Mossack Fonseca, утечка секретных документов - это нападение на Панаму, так как некоторым странам не нравится успешность компании в привлечении клиентов.
    Торговая марка Roshen
    Арьев: Порошенко создавал оффшоры с целью продать Roshen
    03:30 04.04.2016
    861"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По утверждению депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева, создание оффшорных счетов президентом Петром Порошенко означает, что "была реальная попытка продать Roshen хоть каким-то образом".
    Доллары. Архивное фото
    СМИ ФРГ сообщают о причастности Порошенко к оффшорным схемам
    00:09 04.04.2016
    1273"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Немецкие средства массовой информации утверждают, что в их распоряжении оказалось более 11,5 миллиона документов за период с 1977 по декабрь 2015 года.
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