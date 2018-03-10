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Очень важно, как проголосуют голландцы. Если они скажут "нет" Ассоциации с Украиной, то это даст сигнал другим "европессимистам" в Европе выносить те же вопросы на референдумы и начнется цепная реакция, считает политолог Руслан Бортник.