Будущее Украины: стабильно нищая страна с переходом в очень нищую

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В этом году экономика Украины вырастет на 3,5%. Такие прогнозы дал Всемирный банк. При этом он прогнозировал рост ВВП Украины на 2018 год на уровне 3,5% еще в июне 2017 года, и сейчас сохранил этот прогноз. На 2019-й и 2020 годы заложен прогноз ВВП Украины по 4%.

Нынешние прогнозы Всемирного банка по росту ВВП Украины совпадают с прогнозами международного рейтингового агентства Moody's — оно также прогнозировало рост ВВП на уровне 3,5%. Тем временем украинские чиновники менее оптимистичны — они заложили в госбюджет на этот год рост ВВП на уровне 3%.

От каких факторов в этом году будет зависеть экономический рост Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

На чому ґрунтуються прогнози щодо зростання української економіки?

— Вони ґрунтуються на тому рівні стабільності, який вже досягнуто протягом останнього року. Цей рівень можна охарактеризувати як стабільна бідна країна з урахуванням того величезного падіння, яке відбулось за 2014-2016 роки, і суттєве, дуже суттєве падіння ВВП, яке було викликано і ситуацією на Сході, і політичними перитрубаціями і, відповідно, суттєвим падінням економіки. Зараз в нас досягнуто певний рівень стабільності, стабільності гривні, хоча вона і знаходиться в ручному управлінні, але вже більше півтора року не спостерігається різких, дуже різких стрибків вниз і вгору, і на цьому підґрунті можна вважати, що такий самий рівень залишиться в 2018 році, тобто ми залишимось стабільно бідною країною або дуже бідною країною, яка має величезний потенціал, але цей потенціал, на превеликий жаль, не планується використовувати.

Тобто 3,5% — це мало, якщо говорити про зростання ВВП, яке прогнозуються? РИА Новости Украина Какие налоги будем платить в 2018 по-новому

— Тут мову вести про зростання не зовсім правильно. Чому? Тому що ми мали величезне падіння і нам думати треба не лише про зростання, а про відновлення економіки, хоча б доведення до рівня 2013 року, а для того, щоб довести сучасний рівень економіки, поточний рівень економіки до цього рівня трьохрічної давності, треба, щоб зростання було більше 10%, і всі можливості для цього є, але в нас що можна сказати сталого — це є величезний рівень корупції і тіньової економіки. Це все — наша біда.

Наскільки складно досягти в нинішніх умовах ці 3-3,5%?

— На мій погляд, нічого не робити і не заважати економіці ніякими різкими кроками з боку уряду, і він, цей відсоток буде досягнутий. Я б навіть сказав так: якщо не заважати, цей рівень буде досягнуто навіть вищий, тобто ніяких підстав для того, щоб не досягнути цього маленького рівня, який можна порівняти з рівнем виживання економіки, якщо брати все суспільство і всю економіку загалом, а не окремі привілейовані монополістичні, скажімо, напрямки нашого економічного стану, ситуації. Тоді це зовсім неважко досягнути такого рівня, і він буде досягнутий, тут лише можна погодитись, що перспектив використання потенціалу у нас, на жаль, немає.

Ці 10%, про які Ви говорили і які нам потрібно досягнути, щоб українці відчули покращення, це за який період? Наскільки реально зробити це найближчим часом? Украинское фото Как украсть миллион у нищей страны? Спроси чиновника

— Найближчим часом при консолідованій роботі державних структур, тобто Кабміну, Верховної Ради, якщо працювати консолідовано в інтересах держави, то досягти рівня зростання 10% — не проблема. Це має бути консолідована, скажімо, стабільна робота щодо захисту внутрішнього і зовнішнього інвестора, робота в напрямку захисту права. Тоді цей відсоток без будь-яких складнощів буде досягнуто, тому що, знову ж таки, я підкреслюю, інтелектуальний і ресурсний потенціал, і людський потенціал у нас — дуже і дуже високий, але цей потенціал, на превеликий жаль, заморожений і стримується, і тут багато підстав і багато факторів, які це підтверджують.

Які фактори зараз мають найбільший вплив на зростання економіки?

— Перше, те, що я сказав — стабілізація грошової одиниці. Це дуже і дуже важливий фактор, і вона вже досягнута, тобто лише з цієї підстави ми можемо очікувати відповідного зростання більшого, ніж в минулому році. Далі, скажімо, податкова система, захист малого бізнесу. Тут — продовження мораторію на перевірки підприємств, але не таким чином, щоб хтось дозволяв собі якісь порушення, суттєві порушення, і ці порушення податкового законодавства, наприклад, вони залишались безкарними, а підприємства, яким потрібна допомога, які потребують податкових пільг, залишались би самі з собою, зі своїми проблемами і, відповідно, ніякої державної підтримки не мали. Тобто головний фактор у нас вже є, я б сказав. Якщо будемо дотримуватись стабільності гривні — це добре, і одне це має вже серйозні перспективи для зростання і подальшої стабілізації. І далі потрібно, щоб держава повернулась обличчям до виробника, до виробника товарів і послуг, обличчям до міжнародного закордонного інвестора. Якщо Верховна Рада і Кабмін будуть робити кроки, які започаткують тенденцію цього захисту інвесторів, якщо будуть відповідні закони, наприклад, така галузь як ІТ-галузь, пільгове сприяння розвитку цієї галузі, як в Білорусі це відбувається і робиться, одна ця галузь може дати щонайменше 2% зростання загального валового продукту в Україні і економічного зростання.

Хто зовні може простимулювати зростання нашої економіки?

— Налагоджувати з ЄС треба відносини. Інвестор — прагматичний, він не буде інвестувати в економіку, якщо буде на тому самому рівні загроза для інвестицій, а у нас вона є, вона величезна. На превеликий жаль, багато випадків маємо, коли, скажімо, наші правоохоронні органи проводять безпідставні обшуки, безпідставне вилучення серверів і таке інше, певні наїзди на легальний бізнес, які не мають ніякого продовження в судах, тобто все це свідчить про високий рівень корупції і про загрози для інвесторів. Якщо б держава, скажімо, довела до кінця ці корупційні, скажімо, скандали, яких досить багато, і вирішила ці питання в правовому полі, це було б дуже серйозним сигналом для міжнародного інвестора. Ці кроки, вони б показували тенденцію, що так, у нас планується захищати інвестора, тоді ми мали б, могли б очікувати в десятки мільярдів зарубіжних інвестицій, навіть реінвестицій наших українських громадян, вони також залежать від захисту внутрішнього інвестора, і українські громадяни і бізнес, які вивели свої гроші за кордон, для чого вони це роблять? Для того, щоб захистити свої кошти, вони вміють заробляти в Україні, вони знають всю інфраструктуру, всю роботу, вони б перші почали продовжувати інвестування і збільшили б це інвестування, і повертались би ці кошти в українську економіку, тобто загальна відповідь — захист внутрішнього і зовнішнього інвестора, ось ці кроки.

К слову, эксперт по вопросам экономики Владимир Коновальчук в эфире «ГС» заявил, что Украина могла бы демонстрировать гораздо больший рост экономики, если бы налоги были существенно снижены.