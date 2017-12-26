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    В мире

    Экономисты спрогнозировали, когда Китай обгонит США по объему ВВП

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    Первая десятка лидеров по объему ВВП к 2032 году будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Индонезия.
    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина Украина. Китай станет мировым лидером по объему ВВП в долларовом выражении, опередив США, к 2032 году, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные лондонского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR).

    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией
    REUTERS Carlos Barria
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    При этом отмечается, что в четверке крупнейших экономик мира также будут Индия и Япония, что свидетельствует о постоянном наращивании экономического потенциала странами Азии. Таким образом, первая десятка лидеров по объему ВВП к 2032 году будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Индонезия.

    Как считают эксперты CEBR, Индия уже в 2018 году обгонит Великобританию и Францию, заняв пятое место по размеру ВВП в долларовом выражении. К 2027 году Индия переместится на третье место, обогнав Германию.

    В следующем году в первую десятку стран по объему ВВП войдут: США, Китай, Япония, Германия, Индия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия, Канада. Однако к 2027 году из первой десятки выйдет Италия, а вместо нее на девятом месте разместится еще одна азиатская страна — Южная Корея.

    Ранее сообщалось, что Китай и США по итогам двух дней визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин подписали ряд торговых соглашений на сумму в 253,4 миллиарда долларов.

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