Из одесского порта в Китай отправился рекордный груз руды

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина.

От причалапорта "Южный" под Одессой отбыло судно XANADU с рекордными 203 тысячами тонн железорудного концентрата, сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что балкер типа capesize доставит груз в Китай.

"Судно XANADU стало одним из рекордсменов по объемам загрузки на предприятии в 2017 году. Его обработка выполнена менее чем за семь суток", — рассказал и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" Виталий Жуковский.

Отметим, что самое большое судно порт загрузил в 2015 году — Newcastlemax Mineral Edo (203,59 тысячи тонн).

Напомним, 20 ноября вторая партия угля для крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК прибыла из США в украинский порт.