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    Из одесского порта в Китай отправился рекордный груз руды

    (обновлено: )413
    Как стало известно, судно XANADU стало одним из рекордсменов по объемам загрузки на предприятии в 2017 году. Его обработка была выполнена менее чем за семь суток.
    Из одесского порта в Китай отправили рекордный груз руды
    Думская.net

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. 

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    От причала порта "Южный" под Одессой отбыло судно XANADU с рекордными 203 тысячами тонн железорудного концентрата, сообщили в пресс-службе предприятия.

    Отмечается, что балкер типа capesize доставит груз в Китай. 

    "Судно XANADU стало одним из рекордсменов по объемам загрузки на предприятии в 2017 году. Его обработка выполнена менее чем за семь суток", — рассказал и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" Виталий Жуковский.

    Отметим, что самое большое судно порт загрузил в 2015 году — Newcastlemax Mineral Edo (203,59 тысячи тонн).

    Напомним, 20 ноября вторая партия угля для крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК прибыла из США в украинский порт.

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