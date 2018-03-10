Ограничение на пользование зарплатными, пенсионными и другими картами, введенное НБУ, навредит не только потребителям, но экономике страны в целом, считает кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.
Финансовые учреждения блокируют платежные карточки своих клиентов, которых подозревают в получении сомнительных доходов. Информацию прокомментировали представитель "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко и юрист Максим Копейчиков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.