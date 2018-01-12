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    Нацбанк обнародовал причины высокой инфляции в стране

    (обновлено: )16712
    Повышение минимальных зарплат и пенсий привело к оживлению потребительского спроса, что отразилось на цене услуг учреждений общественного питания, высшего образования и содержания придомовых территорий.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Причинами высокой потребительской инфляции на Украине в 2017 году стали дефицит отдельных видов продовольственных товаров при общем повышении спроса за счет роста минимальных зарплат и пенсий, следует из пятничного сообщения Нацбанка.

    "Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые нацбанк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики. Речь идет, прежде всего, о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, роста мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания, в частности, мясо-молочной группы", — говорится в сообщении.

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    Так, по данным центробанка, в 2017 году из-за неурожая стремительно росли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году. Также росли цены на продукты питания с высокой степенью обработки, в первую очередь молочные и мясные продукты. Помимо этого, произошло подорожание сырого мяса и яиц.

    При этом темпы роста цен на непродовольственные товары (одежда, обувь, бытовая техника) были ниже, чем в прошлом году – 3,3% против 4,8%. В основном эти товары импортируются, и сокращение роста цен на них произошло за счет стабильности на украинском валютном рынке и сдержанной инфляции в странах, которые вывозят на Украину эту продукцию, оценивает регулятор.

    "Также на росте цен сказались увеличение производственных затрат, в частности, на оплату труда, и быстрое восстановление потребительского спроса", — также отмечается в сообщении. Повышение минимальных зарплат и пенсий привело к оживлению потребительского спроса, что отразилось на цене услуг учреждений общественного питания, высшего образования и содержания придомовых территорий, уточняют в ЦБ.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк не будет пересматривать цели по инфляции на 2018 год.

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